【amJetso積分獎賞】請你睇《向陽·花》！

由2025年5月23日起，am730會員只要憑5,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《向陽·花》電影換票證2張！
會員立即免費換領： 按此
鋃鐺入獄，天崩開局，刑滿釋放女囚如何困境求生？
為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，高月香（趙麗穎 飾）鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。她們雖然性格不同，但卻都有“和生活硬碰硬”的態度，不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生！
馮小剛 導演作品
領銜主演 趙麗穎
特別介紹 蘭西雅
主演 啜妮 王菊 程瀟 王嘯宇 錢漪
上映日期：2025年5月29日
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：按此
輕鬆賺分方法：
- 新會員限定迎新獎賞
- 每日簽到打卡
- 每日睇文、專欄、短片
- 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。