【amJetso積分獎賞】請你睇《向陽·花》！

鋃鐺入獄，天崩開局，刑滿釋放女囚如何困境求生？

為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，高月香（趙麗穎 飾）鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。她們雖然性格不同，但卻都有“和生活硬碰硬”的態度，不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生！

馮小剛 導演作品

領銜主演 趙麗穎

特別介紹 蘭西雅

主演 啜妮 王菊 程瀟 王嘯宇 錢漪

上映日期：2025年5月29日