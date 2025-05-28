【amJetso積分獎賞】送「優質寵物用品展 2025」入場券！

召集寵物主子們！「優質寵物用品展 2025」將於2025年6月6至8日（星期五至日）假香港會議展覽中心展覽館 3CDE 舉行，有超過 350 個展位，匯聚全球優質寵物用品及服務，涵蓋寵物糧食飼 料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等，設特別推出限時優惠！螳螂活體主題展館「螳潮滙展」（螳螂館）將於會展首次舉辦，其他精彩活動還包括「甲蟲の森」、「狗狗運動會」、由香港狗會舉辦的「大瀧愛寵冠軍狗展」、 「業餘犬種豁免賽 2025」，以及一系列寵物健康講座、寵物訓練示範等。
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