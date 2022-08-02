amjetso送美食博覽門票+精選電器家品及美健產品丨一票行勻四展

想活得健康嘅你有福了！想一日之內搵齊夠SMART嘅家電家品同令你更健美嘅產品？今年8月11-15日嚟灣仔會展行「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」就幫到你喇！到時眾多個家傳戶曉品牌會推出激筍展會價。同期仲有美食博覽同香港國際茶展，畀你一票行晒四展！今個8月一齊食住買！以下嘅精選產品都可以喺「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」買到㗎，唔好錯過！
大會更專程為AM730粉絲準備咗多份精選禮品，總值接近$8,000！可按下圖盡覽產品介紹。
獎品：
Smartech International Marketing Limited 展位：3F-B15
- “Smart Twist” 2合1 等離子淨化及無線吸塵機 SV-8168（總值$1,656，名額2個）
- “Smart Fan” 無線座枱夜光搖擺風扇 SF-8788（總值$1,656，名額2個）
Phoelia (Far East) Company Limited 展位：3D-A02
LPG 煥采纖體療程 60 分鐘（價值$4,200，名額1個）
參加方法：
按照遊戲頁面的指示完成相關程序
就有機會可以贏取精選家電用品或精選療程
條款及細則：
- 截止日期：2022年8月7日，時間23:59。
- 每人只限得獎一次。
- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。
- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。
美食博覽 將於8月11至15日喺灣仔會展舉行喇！一張飛可以行哂同期舉行嘅「香港國際茶展」、「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」！啱哂一家大細嚟Shopping！到時仲可以用埋消費券將你哋嘅心水筍貨帶哂返屋企！ 記住要緊貼展覽網站 ，知道更多最新資訊同購物優惠喇‼️想知道更多最新資訊同購物優惠？記得留意住香港貿發局展覽頻道嘅Facebook 專頁同IG, 仲有8月食．住．買網站‼️
獎品:「美食博覽」入場門票2張 (名額50個)
參加方法：
按照遊戲頁面的指示完成相關程序
就有機會可以贏取「美食博覽」入場門票
條款及細則：
- 截止日期：2022年8月6日，時間23:59。
- 每人只限得獎一次。
- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。
- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。