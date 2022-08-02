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2022-08-02 12:45:00

amjetso送美食博覽門票+精選電器家品及美健產品丨一票行勻四展

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amjetso送美食博覽門票+精選電器家品及美健產品丨一票行勻四展

活得健康嘅你有福了！想一日之內搵齊夠SMART嘅家電家品同令你更健美嘅產品？今年811-15日嚟灣仔會展行「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」就幫到你喇！到時眾多個家傳戶曉品牌會推出激筍展會價。同期仲有美食博覽同香港國際茶展，畀你一票行晒四展！今個8月一齊食住買！以下嘅精選產品都可以喺「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」買到㗎，唔好錯過！

 

大會更專程為AM730粉絲準備咗多份精選禮品，總值接近$8,000可按下圖盡覽產品介紹。

 

獎品

Smartech International Marketing Limited 展位3F-B15

  1. “Smart Twist” 21 等離子淨化及無線吸塵機 SV-8168（總值$1,656，名額2個）
  2. “Smart Fan” 無線座枱夜光搖擺風扇 SF-8788（總值$1,656，名額2個）

 

Phoelia (Far East) Company Limited 展位3D-A02

LPG 煥采纖體療程 60 分鐘（價值$4,200，名額1個）

 

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取精選家電用品或精選療程

條款及細則：

 

- 截止日期：2022年8月7日，時間23:59。

 

- 每人只限得獎一次。

 

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

 

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

美食博覽 將於8月11至15日喺灣仔會展舉行喇！一張飛可以行哂同期舉行嘅「香港國際茶展」、「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」！啱哂一家大細嚟Shopping！到時仲可以用埋消費券將你哋嘅心水筍貨帶哂返屋企！ 記住要緊貼展覽網站 ，知道更多最新資訊同購物優惠喇‼️想知道更多最新資訊同購物優惠？記得留意住香港貿發局展覽頻道嘅Facebook 專頁同IG, 仲有8月食．住．買網站‼️

 

獎品:「美食博覽」入場門票2張 (名額50個)

 

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取「美食博覽」入場門票

條款及細則：

 

- 截止日期：2022年8月6日，時間23:59。

 

- 每人只限得獎一次。

 

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

 

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

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