amjetso送美食博覽門票+精選電器家品及美健產品丨一票行勻四展

美食博覽 將於8月11至15日喺灣仔會展舉行喇！一張飛可以行哂同期舉行嘅「香港國際茶展」、「家電．家品．博覽」同「美與健生活博覽」！啱哂一家大細嚟Shopping！到時仲可以用埋消費券將你哋嘅心水筍貨帶哂返屋企！ 記住要緊貼展覽網站 ，知道更多最新資訊同購物優惠喇‼️想知道更多最新資訊同購物優惠？記得留意住香港貿發局展覽頻道嘅Facebook 專頁同IG, 仲有8月食．住．買網站‼️

獎品:「美食博覽」入場門票2張 (名額50個)

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取「美食博覽」入場門票

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月6日，時間23:59。

- 每人只限得獎一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。