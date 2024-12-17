amJetso x和記行集團70周年聖誕送大禮

和記行集團自1954年香港創立，至今已走過70年嘅輝煌歷程，代理多個知名品牌有日本三菱重工空調、中國格力商用空調機、日本BODYSONIC 先力影音家電、日本ALPINE汽車音響、英國的ROGERS高端音響等。

為慶祝呢個重要嘅里程碑，和記行集團將送出7份重量級獎品，齊賀聖誕！立即參加遊戲喇！✨

🎁送出獎品：

Bodysonic 先力牌 WK70B 系列 3/4 匹 R32 變頻淨冷窗口式冷氣機一部

型號:WK70B07R32（價值：$4,650）(不包安裝)

三菱重工空調 SRK-CRS 系列 1 匹定頻淨冷分體式冷氣機一部

型號:SRK10CRS-S3（價值：$6,050）(不包安裝)