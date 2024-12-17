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2024-12-17 11:16:32

amJetso x和記行集團70周年聖誕送大禮

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和記行集團70周年送大禮
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和記行集團自1954年香港創立，至今已走過70年嘅輝煌歷程，代理多個知名品牌有日本三菱重工空調、中國格力商用空調機、日本BODYSONIC 先力影音家電、日本ALPINE汽車音響、英國的ROGERS高端音響等。

為慶祝呢個重要嘅里程碑，和記行集團將送出7份重量級獎品，齊賀聖誕！立即參加遊戲喇！

 

🎁送出獎品：

  1. Bodysonic 先力牌WK70B系列3/4R32變頻淨冷窗口式冷氣機一部

型號:WK70B07R32（價值：$4,650(不包安裝)

  1. 三菱重工空調 SRK-CRS系列1匹定頻淨冷分體式冷氣機一部 

型號:SRK10CRS-S3（價值：$6,050(不包安裝)

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  1. 格力U-MATCH系列2匹藏天花式定頻淨冷商用空調一部

型號: GUD50T/A-K（價值:$9,500(不包安裝)

  1. Alpine 汽車專用6.5”三路分體揚聲器一部

型號: DP2-653（價值:$6,420(不包安裝)

  1. Rogers IPX6抗水便攜式揚聲器一部

型號:RB7（價值:$599

  1. Bodysonic 靜音循環風扇 (6) 一部

型號: WK-FC-W20-WH（價值：$299

  1. 化學小子最佳汽車美化套裝 THE BEST DETAILING KIT一套

型號:HOL800 （價值:$1,280

名額：7

 

Bodysonic產品詳情：https://bit.ly/41GNqMN

三菱重工產品詳情：https://bit.ly/4fi1kYF

格力產品詳情：https://bit.ly/4fnskpL

Alpine產品詳情：https://bit.ly/3ZYM1ib

化學小子產品詳情：https://bit.ly/3ZBxCIw

 

參加方法:

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