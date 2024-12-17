amJetso x和記行集團70周年聖誕送大禮

和記行集團自1954年香港創立，至今已走過70年嘅輝煌歷程，代理多個知名品牌有日本三菱重工空調、中國格力商用空調機、日本BODYSONIC 先力影音家電、日本ALPINE汽車音響、英國的ROGERS高端音響等。
為慶祝呢個重要嘅里程碑，和記行集團將送出7份重量級獎品，齊賀聖誕！立即參加遊戲喇！✨
🎁送出獎品：
- Bodysonic 先力牌WK70B系列3/4匹R32變頻淨冷窗口式冷氣機一部
型號:WK70B07R32（價值：$4,650）(不包安裝)
- 三菱重工空調 SRK-CRS系列1匹定頻淨冷分體式冷氣機一部
型號:SRK10CRS-S3（價值：$6,050）(不包安裝)
- 格力U-MATCH系列2匹藏天花式定頻淨冷商用空調一部
型號: GUD50T/A-K（價值:$9,500）(不包安裝)
- Alpine 汽車專用6.5”三路分體揚聲器一部
型號: DP2-653（價值:$6,420）(不包安裝)
- Rogers IPX6抗水便攜式揚聲器一部
型號:RB7（價值:$599）
- Bodysonic 靜音循環風扇 (6寸) 一部
型號: WK-FC-W20-WH（價值：$299）
- 化學小子最佳汽車美化套裝 THE BEST DETAILING KIT一套
型號:HOL800 （價值:$1,280）
名額：7個
Bodysonic產品詳情：https://bit.ly/41GNqMN
三菱重工產品詳情：https://bit.ly/4fi1kYF
格力產品詳情：https://bit.ly/4fnskpL
Alpine產品詳情：https://bit.ly/3ZYM1ib
化學小子產品詳情：https://bit.ly/3ZBxCIw
參加方法:
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