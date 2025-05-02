【ECA Expo會場限定】am730大派自由鳥學生限定免費打氣SIM！

各位爸媽們！一年一度課外活動節暨教材用品博覽2025又嚟喇！大家只要由5月3至5日期間親臨am730攤位 (1B-L29)，即場下載am730 APP並免費註冊成為新會員，完成電郵驗證，即送你自由鳥學生限定免費打氣SIM一張（首月免費）！

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【課外活動節暨教材用品博覽2025】詳情：

日期：2025年5月3-5日(星期六至一)

開放時間：上午10:00－晚上7:00

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 Hall 1ABC