送出獎品🎁：「Minions Run 香港站 2022｣實體跑-家庭2人組名額

參加方法：

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就有機會可以贏取相關獎品

條款及細則：

- 截止日期：2022年10月2日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

Bello！Bello！齊齊變成Minions！今年 Minions 熱潮瘋魔全香港，到處都見到 Minions 蹤跡，鬼馬又可愛！由環球 Universal Studio 正式授權主辦單位 Running Aces Event Limited 舉辦，香港永明金融冠名贊助 - 「Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於2022年12月27日星期二（聖誕節補假日）舉行，一起到香港科學園和 Minions 開 Party 鬼馬狂歡吧！

今年賽事設有不同跑程及組別，分別為：5 公里及 3 公里可選 Super Minions 個人組、個人組或孖住組。而 1.5 公里可選 Super Minions 個人組、個人組或家庭2人組，爸爸媽媽可帶同3歲或以上的小朋友一同享受親子運動樂趣。

今次大會特別送出家庭2人組共10個名額畀am730讀者參加！立即嚟參加遊戲贏名額喇！