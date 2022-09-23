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2022-09-23 18:59:59

「Minions Run 香港站 2022｣實體跑-家庭2人組名額

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「Minions Run 香港站 2022｣實體跑-家庭2人組名額

送出獎品🎁Minions Run 香港站 2022｣實體跑-家庭2人組名額

 

參加方法：

 

成為am730會員

 

按此前往遊戲活動頁面

 

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

 

就有機會可以贏取相關獎品

 

條款及細則：

 

- 截止日期：2022102日，時間23:59

 

- 每人只限參加一次。

 

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

 

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

 

簡介：

 

BelloBello！齊齊變成Minions！今年 Minions 熱潮瘋魔全香港，到處都見到 Minions 蹤跡，鬼馬又可愛！由環球 Universal Studio 正式授權主辦單位 Running Aces Event Limited 舉辦，香港永明金融冠名贊助 - Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於20221227日星期二（聖誕節補假日）舉行，一起到香港科學園和 Minions Party 鬼馬狂歡吧！

 

今年賽事設有不同跑程及組別，分別為：5 公里及 3 公里可選 Super Minions 個人組、個人組或孖住組。而 1.5 公里可選 Super Minions 個人組、個人組或家庭2人組，爸爸媽媽可帶同3歲或以上的小朋友一同享受親子運動樂趣。

 

今次大會特別送出家庭2人組共10個名額畀am730讀者參加！立即嚟參加遊戲贏名額喇！

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