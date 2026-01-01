amJetso賞您年度品牌開倉節2026入場券

全城期待的購物盛事 「年度品牌開倉節 2026」 將於 2026年1月16日至19日於亞洲國際博覽館 Hall 5, 7, 9 盛大舉行！

🔥超過400個展位，匯聚時尚服飾👗、家居電器📺、美妝護理、健康食品🍱、珠寶鐘錶💎、嬰幼用品🍼、戶外運動🧘🏻‍♀️等人氣類別，折扣低至1折起，真正開倉價！一次過搞掂新年年貨，買得開心、玩得盡興！

🎭 精彩活動不停歇：

✔ 經典歌手演唱金曲

✔ 舞蹈表演 & 小朋友匯演

✔ 超過350部扭蛋開倉，驚喜滿滿！

📍 地點：亞洲國際博覽館 Hall 5, 7, 9

📅 開放時間：