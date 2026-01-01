熱門搜尋:
出版：2026-Jan-15 15:45
更新：2026-Jan-15 15:45

amJetso賞您年度品牌開倉節2026入場券

全城期待的購物盛事 「年度品牌開倉節 2026」 將於 2026年1月16日至19日於亞洲國際博覽館 Hall 5, 7, 9 盛大舉行！

🔥超過400個展位，匯聚時尚服飾👗、家居電器📺、美妝護理、健康食品🍱、珠寶鐘錶💎、嬰幼用品🍼、戶外運動🧘🏻‍♀️等人氣類別，折扣低至1折起，真正開倉價！一次過搞掂新年年貨，買得開心、玩得盡興！

🎭 精彩活動不停歇：
✔ 經典歌手演唱金曲
✔ 舞蹈表演 & 小朋友匯演
✔ 超過350部扭蛋開倉，驚喜滿滿！

會員立即免費換領：按此

📍 地點：亞洲國際博覽館 Hall 5, 7, 9
📅 開放時間：

116日（星期五）：上午11:00－晚上8:00
117日（星期六）：上午11:00－晚上8:00

118日（星期日）：上午11:00－晚上8:00

119日（星期一）：上午11:00下午5:00
（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

宜家am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費換領門票！

會員立即免費換領：按此

 仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～

立即下載am730 APP及登記成為會員：按此

輕鬆賺分方法：

  • 新會員限定迎新獎賞

  • 每日簽到打卡

  • 每日睇文、專欄、短片

  • 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

    • * 圖片只供參考。

    * 數量有限，先到先得。

    * 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

    * 如有查詢，請電郵至 [email protected]

    立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

