出版：2026-Jan-20 15:13
更新：2026-Jan-20 15:13

【amFun積分獎賞】免費換領香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛心迎馬年利是封」及馬年揮春套裝

AmFun 送麥當勞叔叔之家慈善基金 愛心迎馬年利是封及揮春 1280x720 (3)
迎接馬年，香港麥當勞叔叔之家慈善基金今年特別推出「愛心迎馬年利是封」及一套四款馬年揮春，寓意以愛與喜悅為病童家庭送上力量。am730會員現只需250 amFUN，即可優先換領 1 包利是封（共40個）及 2 套揮春（共8款）！ 數量有限，換完即止。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金今年特別設計出一套兩款「愛心迎馬年利是封」作慈善義賣。利是封印有 「家FUN熊」、弟弟，連同電車大使 「叮叮貓」，寓意大家為每個病童家庭打打氣! 慈善義賣的收益將用作支援病童家庭，為有需要的家庭提供 「以家庭為本」服務，請大家多多支持!

慈善價：港幣 $98元正／12 (40)

購買鏈結: https://shorturl.at/BmzrO

實體售賣地點：全港電訊數碼分店

查詢熱線：2947 8778

WhatsApp5702 0077

數量有限，售完即止!

此外，馬年揮春一套四款，以「恭喜發財」、「身體健康」、「金馬迎春」、「龍馬精神」等祝賀語帶來滿滿福氣，非常適合家中、辦公室或門店布置。香港麥當勞叔叔之家慈善基金的馬年揮春為非賣品，除了可在am730 APP內會員專區換領外，亦會在211日於中環、觀塘、鰂魚涌指定地點隨am730報章派發。敬請留意!

立即按此換領「愛心迎馬年利是封」及馬年揮春套裝

FB photo
揮春 1200X1200

