【#amFun積分獎賞】好戲賞《得閑謹制》🎬！

金陵機械廠鉗工莫得閒（肖戰 飾）拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢 飾）及手下殘兵在“戈止鎮”落腳。然而莫得閒和妻子夏橙（周依然 飾）、太爺（楊新鳴 飾）以及兒子莫等閒的桃源生活未能長久，日本偵查兵大河原（尹正 飾）率三人小隊意外到來。一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量悄然展開。面對懸殊的實力差距，他們能否守護這片安身立命的家園？