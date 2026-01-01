熱門搜尋:
出版：2026-Jan-26 18:18
更新：2026-Jan-26 18:18

【#amFun積分獎賞】好戲賞《得閑謹制》🎬！

分享：
AmFun Campaign 好戲賞《得閑謹制》！ 1280x720 android
adblk4

am730會員只要憑2,500 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《得閑謹制》電影贈券1張！

會員立即免費換領

金陵機械廠鉗工莫得閒（肖戰 飾）拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢 飾）及手下殘兵在“戈止鎮”落腳。然而莫得閒和妻子夏橙（周依然 飾）、太爺（楊新鳴 飾）以及兒子莫等閒的桃源生活未能長久，日本偵查兵大河原（尹正 飾）率三人小隊意外到來。一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量悄然展開。面對懸殊的實力差距，他們能否守護這片安身立命的家園？

adblk5

正式上映日期： 2026129

語言：國語/中英字幕

會員立即免費換領

 

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～

立即下載am730 APP及登記成為會員

輕鬆賺分方法：

-新會員限定迎新獎賞

-每日簽到打卡

-每日睇文、專欄、短片

-一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

* 圖片只供參考。

* 數量有限，先到先得。

* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

* 如有查詢，請電郵至 [email protected]

