【amFun積分獎賞】好戲賞《熊貓計劃之部落奇遇記》！

神秘部落規矩離奇，怪事接連不斷！？

熊貓胡胡和國際巨星 Jackie（成龍 飾）意外穿越進入與世隔絕的原始部落！擁有大小黑眼圈的憨萌熊貓胡胡竟被奉為“天降神獸”，還被族人們予

以重任，堅信她能化解部落危機。為守護胡胡，Jackie 只得與怪異的族人們鬥智鬥勇：

偶爾禦風飛翔的族長（馬麗 飾）、偶爾萌猛反差的勇士強杉（喬杉 飾）、偶爾神力附體的王子、圖魯（于洋 飾）和全程身手不凡的公主紗依（王影璐 飾），這場奇遇又會藏著怎樣的爆笑冒險？胡胡能否化解部落的危機？神秘的部落背後又會隱藏著怎樣的古老秘密？