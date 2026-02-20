【amFun積分獎賞】好戲賞《熊貓計劃之部落奇遇記》！

am730會員只要憑5,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《熊貓計劃之部落奇遇記》電影贈券2張！
會員立即免費換領：https://bit.ly/3MUPTOt
神秘部落規矩離奇，怪事接連不斷！？
熊貓胡胡和國際巨星 Jackie（成龍 飾）意外穿越進入與世隔絕的原始部落！擁有大小黑眼圈的憨萌熊貓胡胡竟被奉為“天降神獸”，還被族人們予
以重任，堅信她能化解部落危機。為守護胡胡，Jackie 只得與怪異的族人們鬥智鬥勇：
偶爾禦風飛翔的族長（馬麗 飾）、偶爾萌猛反差的勇士強杉（喬杉 飾）、偶爾神力附體的王子、圖魯（于洋 飾）和全程身手不凡的公主紗依（王影璐 飾），這場奇遇又會藏著怎樣的爆笑冒險？胡胡能否化解部落的危機？神秘的部落背後又會隱藏著怎樣的古老秘密？
正式上映日期： 2026年2月26日
語言：國語/中英字幕
會員立即免費換領：https://bit.ly/3MUPTOt
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員： https://onelink.to/herb7f
輕鬆賺分方法：
- 新會員限定迎新獎賞
- 每日簽到打卡
- 每日睇文、專欄、短片
- 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。