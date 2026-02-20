熱門搜尋:
出版：2026-Feb-20 12:26
更新：2026-Feb-20 12:26

【amFun積分獎賞】好戲賞《熊貓計劃之部落奇遇記》！

分享：
熊貓計劃之部落奇遇記 1280x720
am730會員只要憑5,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《熊貓計劃之部落奇遇記》電影贈券2張！

 

會員立即免費換領：https://bit.ly/3MUPTOt

神秘部落規矩離奇，怪事接連不斷！？

熊貓胡胡和國際巨星 Jackie（成龍 飾）意外穿越進入與世隔絕的原始部落！擁有大小黑眼圈的憨萌熊貓胡胡竟被奉為“天降神獸”，還被族人們予

以重任，堅信她能化解部落危機。為守護胡胡，Jackie 只得與怪異的族人們鬥智鬥勇：

偶爾禦風飛翔的族長（馬麗 飾）、偶爾萌猛反差的勇士強杉（喬杉 飾）、偶爾神力附體的王子、圖魯（于洋 飾）和全程身手不凡的公主紗依（王影璐 飾），這場奇遇又會藏著怎樣的爆笑冒險？胡胡能否化解部落的危機？神秘的部落背後又會隱藏著怎樣的古老秘密？

正式上映日期： 2026226

語言：國語/中英字幕

會員立即免費換領：https://bit.ly/3MUPTOt  

 

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～

立即下載am730 APP及登記成為會員： https://onelink.to/herb7f

輕鬆賺分方法：

-            新會員限定迎新獎賞

-            每日簽到打卡

-            每日睇文、專欄、短片

-            一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

* 圖片只供參考。

* 數量有限，先到先得。

* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

* 如有查詢，請電郵至 [email protected]

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

