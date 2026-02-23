熱門搜尋:
出版：2026-Feb-23 11:18
更新：2026-Feb-23 11:18

【amFun積分獎賞】好戲賞《熊出沒之年年有熊》！

熊出沒之年年有熊 1280x720
am730會員只要憑5,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《熊出沒之年年有熊》電影贈券1張！

會員立即免費換領>> 按此 <<

傳說有兩種神奇生物會在特定的節日降臨人間，一種是能給人帶來正向、積極能力和技能的年獸，一種是能夠毀滅世界的怪物。彼時，熊大在森林一直是當之無愧的"老大哥"，直到某天一個不速之客出現，她神奇的能力使兩隻熊和光頭強覺醒了不同的技能。而熊大變成了能力最弱的那個。

在這個節骨眼上，反派出現引發人間的混亂。而年獸沒有按時降臨。熊大為了變得更強，步入了反派的陷阱，引發了毀天滅地的危機。為此，熊大、熊二和光頭強踏上了尋找年獸的旅途。

正式上映日期： 2026年2月26日

語言：國語/中英字幕

會員立即免費換領>> 按此 <<

* 圖片只供參考。

* 數量有限，先到先得。

* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

* 如有查詢，請電郵至 [email protected]

