熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
會員專區
出版：2026-Mar-12 18:17
更新：2026-Mar-12 18:17

【amFun獎賞】送香港國際試食節 暨 優質食品博覽2026！

分享：
AmFun Campaign 香港國際試食節 暨 優質食品博覽2026 1280x720 android
adblk4

香港國際試食節 優質食品博覽 2026 將於202643-7日於會展1ABCD展覽廳盛大舉行！博覽匯聚國際特色食材、優質食品及各地伴手禮，主打「預先試食後購買」，可以試盡全場近500個攤位環球美食🤩

場內特設多個主題專區，包括「飲嘢市集」集合近20檔特色咖啡、茶飲及手搖；沉浸式「食玩館」集合多國人氣卡通角色美食及限定精品；「美樂士多」重現香港7-80年代懷舊士多，超過30款懷舊小食、玩具讓你重拾兒時情懷；「歡樂天地嘉年華」設攤位遊戲及多款親子遊戲機，適合一家大小同樂。🥳

adblk5

博覽現場將同步舉行「中年靚聲王音樂會」，邀請到黃夏蕙、鮑聖光、李泇霖、沈宗賢及多位經典歌手獻唱多首經典金曲，更有兒童音樂舞蹈匯演等豐富節目，為現場觀眾帶來節日歡樂氣氛。適逢一連五日公眾假期，博覽提供一站式吃喝玩樂，享受假期！

會員立即免費換領：按此

下載am730 APP及登記成為會員：按此

【博覽資料】

日　　期：202643-7日（星期五至二）

開放時間：

43日（星期五）：10:00 – 20:00

44日（星期六）：10:00 – 20:00

45日（星期日）：10:00 – 20:00

adblk6

46日（星期一）：10:00 – 20:00

47日（星期二）：10:00 – 18:00

（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1ABCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）

網址：香港國際試食節 優質食品博覽 2026 | 展覽集團有限公司

宜家am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費換領香港國際試食節 優質食品博覽2026入場券！

會員立即免費換領：按此  

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～

adblk7

立即下載am730 APP及登記成為會員： 按此

輕鬆賺分方法：

-新會員限定迎新獎賞

-每日簽到打卡

-每日睇文、專欄、短片

-一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

* 圖片只供參考。

* 數量有限，先到先得。

* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

* 如有查詢，請電郵至 [email protected]

491682648 978128461191295 794085727273431442 n Fd62e97c a70e 4531 be10 a072af35bd22 492659401 977561941247947 3696135163776262284 n 492395189 978156734521801 2542005518775193880 n E2b8dac6 1b29 4a7d bcc8 adb4e6d964ef 0620c56e 7387 4f47 8ef3 92d2bf2c7951

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務