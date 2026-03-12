香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026 將於2026年4月3-7日於會展1號ABCD展覽廳盛大舉行！博覽匯聚國際特色食材、優質食品及各地伴手禮，主打「預先試食後購買」，可以試盡全場近500個攤位環球美食🤩

場內特設多個主題專區，包括「飲嘢市集」集合近20檔特色咖啡、茶飲及手搖；沉浸式「食玩館」集合多國人氣卡通角色美食及限定精品；「美樂士多」重現香港7-80年代懷舊士多，超過30款懷舊小食、玩具讓你重拾兒時情懷；「歡樂天地嘉年華」設攤位遊戲及多款親子遊戲機，適合一家大小同樂。🥳