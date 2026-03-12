香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026 將於2026年4月3-7日於會展1號ABCD展覽廳盛大舉行！博覽匯聚國際特色食材、優質食品及各地伴手禮，主打「預先試食後購買」，可以試盡全場近500個攤位環球美食🤩
場內特設多個主題專區，包括「飲嘢市集」集合近20檔特色咖啡、茶飲及手搖；沉浸式「食玩館」集合多國人氣卡通角色美食及限定精品；「美樂士多」重現香港7-80年代懷舊士多，超過30款懷舊小食、玩具讓你重拾兒時情懷；「歡樂天地嘉年華」設攤位遊戲及多款親子遊戲機，適合一家大小同樂。🥳
博覽現場將同步舉行「中年靚聲王音樂會」，邀請到黃夏蕙、鮑聖光、李泇霖、沈宗賢及多位經典歌手獻唱多首經典金曲，更有兒童音樂舞蹈匯演等豐富節目，為現場觀眾帶來節日歡樂氣氛。適逢一連五日公眾假期，博覽提供一站式吃喝玩樂，享受假期！
【博覽資料】
日 期：2026年4月3-7日（星期五至二）
開放時間：
4月3日（星期五）：10:00 – 20:00
4月4日（星期六）：10:00 – 20:00
4月5日（星期日）：10:00 – 20:00
4月6日（星期一）：10:00 – 20:00
4月7日（星期二）：10:00 – 18:00
（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）
地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1ABCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）
網址：香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026 | 展覽集團有限公司
宜家am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費換領香港國際試食節 暨 優質食品博覽2026入場券！
輕鬆賺分方法：
-新會員限定迎新獎賞
-每日簽到打卡
-每日睇文、專欄、短片
-一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
