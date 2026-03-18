amJetso送挪亞方舟暢玩門票2張及遊戲代幣10個

復活節假期🐣去邊玩好？香港馬灣公園挪亞方舟由4月3日至4月12日期間(逢星期六、日及公眾假期) 舉行全新「職感實驗室」主題活動！小朋友可化身「夢想實習生」，挑戰6大職業！👩🚒🧑✈️👷♂️👨🍳🚀
仲可著上專屬行業制服，走進逼真體驗場景，親身感受唔同職業嘅樂趣與挑戰，探索天賦興趣！✨
💼六大夢幻職業任你揀：
🔥智勇消防員：勇闖模擬火場，救人滅火提升應變力
🛫小小菁英空服員：登上模擬客機場景，體驗機艙工作流程
🚀星際任務太空人：模擬駕駛宇宙船，探索浩瀚宇宙
🏗未來城市建設員：操作迷你挖掘機，鍛鍊手眼協調性
🚗汽車動力守護員：走進維修站，實踐STEAM
🍕創意薄餅小廚神：親手做pizza，發揮創意與手藝
🎡更多玩樂體驗同場加映：
🚀體驗衝天太空艙
🛞自駕腳踏高卡車「童趣飛馳樂」
🔥火箭主題遊樂場
🏨入住主題客房，延續探索之旅！
玩完一日，🤩入住挪亞方舟度假酒店主題客房，再配合節慶美食自助餐及童趣玩樂設施，一家大小盡享最難忘復活節假期🥰
🌟凡於3月27日或之前訂座可享7折早鳥優惠🌟
「職感實驗室」活動詳情：
🗓️活動日期: 2026年4月3日至4月12日期間 (逢星期六、日及公眾假期)
⏰時間:上午10時至下午6時
📍地點:香港新界馬灣珀欣路33號
🎫入場費: 成人港幣198元，小童及長者(特惠門票)港幣158元
🌟活動期間特設門票買2送1及「現金券」兩項入場優惠：
🌟凡購買成人正價門票2張，即可獲贈1張成人或特惠門票，並獲贈100元餐飲及零售現金券優惠，適用於園內惠顧精品、輕食及工作坊，多買多送。
更多購票優惠及活動詳情: https://www.noahsark.com.hk/tra/2026easterevent.jsp
參加方法：
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