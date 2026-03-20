【amFun積分獎賞】好戲賞《電影教場：驪歌》！

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《教場》被譽為最出色的劇集系列之一，繼《教場》（2020年）及《教場II》（2021年）後，2023年劇集《風間公親－教場0－》揭露了令人敬畏的警察學校教官「風間公親」不為人知的起源。

如今，教場系列將以兩部曲電影形式呈獻觀眾——前篇《電影教場：集結》、而後篇《電影教場：驪歌》即將登陸大銀幕，故事圍繞第205期學員與風間公親的正面對決！