【amFun積分獎賞】好戲賞《電影教場：驪歌》！

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《教場》被譽為最出色的劇集系列之一，繼《教場》（2020年）及《教場II》（2021年）後，2023年劇集《風間公親－教場0－》揭露了令人敬畏的警察學校教官「風間公親」不為人知的起源。
如今，教場系列將以兩部曲電影形式呈獻觀眾——前篇《電影教場：集結》、而後篇《電影教場：驪歌》即將登陸大銀幕，故事圍繞第205期學員與風間公親的正面對決！
第205屆警察學校學生繼續接受魔鬼教官風間公親毫不留情的考驗。隨著學生們不為人知的秘密逐漸被風間揭露，部分學生選擇退學。同時，警校內部也繼續發生許多事件，包括真鍋、亞早紀和百葉的三角關係、試圖保護妹妹人身安全的初澤，以及行為可疑的氏原。同時，風間教場的畢業生們正追查被綁架的十崎妹妹紗羅的行蹤，發現有人圖謀於警校畢業禮犯案……
語言：日語原聲（中文字幕）
片長：149分鐘
級別：待定
上映日期：2026年4月2日
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