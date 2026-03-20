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出版：2026-Mar-20 16:13
更新：2026-Mar-20 16:13

【amFun積分獎賞】好戲賞《電影教場：驪歌》！

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《教場》被譽為最出色的劇集系列之一，繼《教場》（2020年）及《教場II》（2021年）後，2023年劇集《風間公親－教場0－》揭露了令人敬畏的警察學校教官「風間公親」不為人知的起源。

如今，教場系列將以兩部曲電影形式呈獻觀眾——前篇《電影教場：集結》、而後篇《電影教場：驪歌》即將登陸大銀幕，故事圍繞第205期學員與風間公親的正面對決！

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205屆警察學校學生繼續接受魔鬼教官風間公親毫不留情的考驗。隨著學生們不為人知的秘密逐漸被風間揭露，部分學生選擇退學。同時，警校內部也繼續發生許多事件，包括真鍋、亞早紀和百葉的三角關係、試圖保護妹妹人身安全的初澤，以及行為可疑的氏原。同時，風間教場的畢業生們正追查被綁架的十崎妹妹紗羅的行蹤，發現有人圖謀於警校畢業禮犯案……

語言：日語原聲（中文字幕）

片長：149分鐘

級別：待定

上映日期：202642

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