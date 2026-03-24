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出版：2026-Mar-24 17:24
更新：2026-Mar-24 17:24

【amFun獎賞】送香港汽車文化節 2026電子門票

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🔥🏁車迷集合！《香港汽車文化節 HK Autofest 2026》復活節震撼登場！

IMSML主辦嘅《HK Autofest 2026》，以「車展 × 車聚」概念打造室內汽車嘉年華，匯聚多元汽車文化元素，包括JDM天王車聚、港日車手電競對決、車尾箱市集，以及親子互動工作坊等精彩內容，為車迷及家庭觀眾呈獻集觀賞、互動及娛樂於一身嘅汽車文化體驗。

1️ GTR之父親臨香港！

日本傳奇工程師田村宏志首度訪港🤩

📌親述GTR R35誕生幕後故事

📌現場分享會＋簽名環節

2️⃣五大日系傳奇性能車同場亮相：

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🔥 Nissan Skyline GT R 🔥 Honda NSX 🔥 Toyota Supra 🔥 Mazda RX 7

🔥 Mitsubishi Lancer Evolution

再加「GTR × Datsun」古董特展，見證橫跨數十年日系車系傳承！

3️⃣港日車手電競對決《Assetto Corsa EVO

日本女車手織戶茉彩現身 VS 本地車手及現場觀眾

更可即場挑戰高擬真賽車模擬器，爭做「最快圈速王」！

4️⃣車尾箱市集尋寶

各類汽車精品、手作周邊、改裝零件及經典車籍統統都有！

5️⃣暴走貨車 × DJ × 汽車迷你音樂會

日本Dekotora暴走貨車登場，配合DJ打碟，視覺＋聽覺氣氛爆滿！

👪親子區必玩亮點：DIY 巴士工作坊 + 遙控車賽道

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TINY導師帶領組裝及彩繪巴士模型

再到多條遙控賽道競速，小車迷絕對放電到停唔到！

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【博覽資料】

日期：202643-7日（星期五至二）

開放時間：上午11時至晚上7

地點：香港亞洲國際博覽館1號展館

網址：主頁 imxpo2025 - IMXpo 2025

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