【amFun獎賞】送香港汽車文化節 2026電子門票

🔥🏁車迷集合！《香港汽車文化節 HK Autofest 2026》復活節震撼登場！ 由IMSML主辦嘅《HK Autofest 2026》，以「車展 × 車聚」概念打造室內汽車嘉年華，匯聚多元汽車文化元素，包括JDM天王車聚、港日車手電競對決、車尾箱市集，以及親子互動工作坊等精彩內容，為車迷及家庭觀眾呈獻集觀賞、互動及娛樂於一身嘅汽車文化體驗。 1️⃣ GT‑R之父親臨香港！ 日本傳奇工程師田村宏志首度訪港🤩 📌親述GT‑R R35誕生幕後故事 📌現場分享會＋簽名環節 2️⃣五大日系傳奇性能車同場亮相：

🔥 Nissan Skyline GT R 🔥 Honda NSX 🔥 Toyota Supra 🔥 Mazda RX 7 🔥 Mitsubishi Lancer Evolution 再加「GTR × Datsun」古董特展，見證橫跨數十年日系車系傳承！ 3️⃣港日車手電競對決《Assetto Corsa EVO》 日本女車手織戶茉彩現身 VS 本地車手及現場觀眾 更可即場挑戰高擬真賽車模擬器，爭做「最快圈速王」！ 4️⃣車尾箱市集尋寶 各類汽車精品、手作周邊、改裝零件及經典車籍統統都有！ 5️⃣暴走貨車 × DJ × 汽車迷你音樂會 日本Dekotora暴走貨車登場，配合DJ打碟，視覺＋聽覺氣氛爆滿！ 👪親子區必玩亮點：DIY 巴士工作坊 + 遙控車賽道

立即下載am730 APP及登記成為會員： https://onelink.to/herb7f 輕鬆賺分方法： 新會員限定迎新獎賞

每日簽到打卡

每日睇文、專欄、短片

一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面） * 圖片只供參考。