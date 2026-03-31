amJetso送復活節限定Mikiki x Lazy Corgi環保袋

《Lazy Corgi 春日農莊派對》登陸Mikiki！🐶
今個復活節，一齊走進懶懶基嘅童話農莊世界～
Mikiki化身夢幻春日農莊，3.5米高巨型Lazy Corgi充氣裝置坐鎮中庭，配上鬱金香花圃、巨型花壺、田園風車等6大必影打卡位，每一角落都可愛到爆！📸✨
🐥 3大互動遊戲玩到唔捨得走！
✔「眼明手快趕雞仔」
✔「復活節滾蛋樂」
✔「哥基美食大挑戰」
成功過關仲有小禮物送💗
🐰復活節連串精彩活動
🐾寵主必玩：毛孩Egg Hunt Pawty
🌱親子必愛：復活蛋盆景 DIY
🧑🎨寵物及人像速畫
🐶 Mikiki x 9Box 寵物領養日
🎈兒童節扭氣球限定禮遇
另外國際寵物日期間更有免費寵物零食送出！
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