【amFun積分獎賞】好戲賞《飛馳人生三》！

am730會員只要憑10,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《飛馳人生三》電影換票證2張！
會員立即免費換領：>>按此<<
最後一屆巴音布魯克拉力賽（新疆草原極限越野賽）落下帷幕，張馳（沈騰飾）和朋友們雖回歸平靜的生活，卻依然難以熄滅內心的賽車之火。亞洲多國聯合發起的沐塵100拉力賽即將開鑼，中速天梯老總百強（沙溢飾）邀請張馳與孫宇強（尹正飾）組建拉力國家隊代表中國參賽，林臻東（黃景瑜飾）等頂級賽車手紛紛加盟，但張馳卻發現，看似順利的征途暗藏着複雜的陰謀。面對世俗人情的算計和陰暗，他和朋友們決定踏上一條更艱難的道路，誓要捍衛賽車的純粹與自己的尊嚴……
片長：126分鐘
級別：IIA
上映日期：2026年4月9日
會員立即免費換領：>>按此<<
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：
輕鬆賺分方法：
- 新會員限定迎新獎賞
- 每日簽到打卡
- 每日睇文、專欄、短片
- 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected]