【amFun積分獎賞】好戲賞《飛馳人生三》！

am730會員只要憑10,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《飛馳人生三》電影換票證2張！

最後一屆巴音布魯克拉力賽（新疆草原極限越野賽）落下帷幕，張馳（沈騰飾）和朋友們雖回歸平靜的生活，卻依然難以熄滅內心的賽車之火。亞洲多國聯合發起的沐塵100拉力賽即將開鑼，中速天梯老總百強（沙溢飾）邀請張馳與孫宇強（尹正飾）組建拉力國家隊代表中國參賽，林臻東（黃景瑜飾）等頂級賽車手紛紛加盟，但張馳卻發現，看似順利的征途暗藏着複雜的陰謀。面對世俗人情的算計和陰暗，他和朋友們決定踏上一條更艱難的道路，誓要捍衛賽車的純粹與自己的尊嚴……