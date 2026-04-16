【amFun積分獎賞】好戲賞《最親愛的陌生人》

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由日本奧斯卡影帝西島秀俊及金馬獎影后桂綸鎂領銜主演,日本當代最具爆發力的中青世代導演真利子哲也執導,日、台、美合拍話題作《最親愛的陌生人》將於4月16日在香港上映🍿
日本人夫賢治 (西島秀俊 飾) 與台裔妻子珍 (桂綸鎂 飾) 婚後定居紐約,用愛灌溉家庭之餘,也努力堅持著各自的事業。賢治的學術生涯和珍的木偶戲創作都正在衝刺,雖常為兒子的照顧分工爭吵,勉強尚能維持表面的和平。直到某日,兒子突然失蹤,警探循線索調查,發現這不僅是一宗不牽涉贖金的不尋常綁架案件,更意外牽扯出一樁真兇成謎的槍殺命案。隨著綁匪身分呼之欲出,三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。
電影的懸疑佈局引人入勝,於第30屆《釜山國際電影節》及第62屆《台北金馬影展》參展時成為焦點所在,被譽為為「懸疑版《Drive My Car》」。
片長：138分鐘
級別：IIA
上映日期：2026年4月16日
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