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出版：2026-Apr-16 15:23
更新：2026-Apr-16 15:23

【amFun積分獎賞】好戲賞《最親愛的陌生人》

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由日本奧斯卡影帝西島秀俊及金馬獎影后桂綸鎂領銜主演,日本當代最具爆發力的中青世代導演真利子哲也執導,日、台、美合拍話題作《最親愛的陌生人》將於416日在香港上映🍿

日本人夫賢治 (西島秀俊 ) 與台裔妻子珍 (桂綸鎂 ) 婚後定居紐約,用愛灌溉家庭之餘,也努力堅持著各自的事業。賢治的學術生涯和珍的木偶戲創作都正在衝刺,雖常為兒子的照顧分工爭吵,勉強尚能維持表面的和平。直到某日,兒子突然失蹤,警探循線索調查,發現這不僅是一宗不牽涉贖金的不尋常綁架案件,更意外牽扯出一樁真兇成謎的槍殺命案。隨著綁匪身分呼之欲出,三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。

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電影的懸疑佈局引人入勝,於第30屆《釜山國際電影節》及第62屆《台北金馬影展》參展時成為焦點所在,被譽為為「懸疑版《Drive My Car》」。

片長：138分鐘

級別：IIA

上映日期：2026416

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