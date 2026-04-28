【amFun積分獎賞】好戲賞《寒戰1994》

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「寒戰宇宙」強勢回歸！香港No.1賣座破億票房警匪系列電影再戰風雲！

2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝飾）突然失蹤，為此，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神秘檔案。

1994年，香港回歸前夕，政治部即將解散。一宗富商綁架案，讓熱血正義的李文彬（劉俊謙 飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖 飾），在警界掀起一場暗潮湧動的權力較量。首富家族潘氏父子（謝君豪 及 吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英方四方勢力捲入其中，各有算盤、相互牽制，香港迎來了新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風波埋下了伏筆。