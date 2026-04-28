訂購同珍醬園呈獻：am730母親節溫馨晚宴2026

am730會員享會員價預訂，名額有限，請火速訂位！
由am730主辦的年度大型活動【 同珍醬園呈獻：am730母親節溫馨晚宴2026】將於母親節當晚隆重舉行。除了享用豐富晚宴外，大會更準備了重量級禮物，全場禮品總值超過HK$450萬！
每位入場觀眾可獲贈尊貴禮品包一袋，內含價值超過HK$6,000獎品，還有開心枱獎，大抽獎等超過300多份禮物等你拎！
大會更邀請了歌手藝人陶枳樽及黃藝輝擔任嘉賓，屆時為大家表演及玩遊戲送獎品，藝人鍾雨璇亦會擔任司儀，陪伴各位和家人一起歡度難忘的母親節！
活動：【同珍醬園呈獻：am730母親節溫馨晚宴2026】
形式：中式晚宴，每圍12位 (共座)
日期：2026年5月10日(星期日)
時間：晚上7:00至9:30 (晚上6:30時起入場)
地點：九龍尖沙咀廣東道 33 號中港城商場 1 樓 6A 號鋪 - 海月宴會廳（煌府集團）
票價：每位 正價HK$650 | 早鳥價HK$588 | am730 APP 會員價HK$558
(大小同價，2位起，訂位人數必須雙數，小童身高1米須購票入場)
限時優惠：首25名訂購全席(12位)，額外送神秘禮品。(將於領取門券時取)
購票流程：
填妥此訂購表格後，閣下將於1個工作天內收到電郵付款通知。
請於48小時內完成付款，並將入數紙或轉帳證明截圖（註明訂購者姓名及電話號碼），電郵回[email protected] 。
付款核實後，閣下將收到確認訂單電郵，憑此確認電郵到am730辦公室領取門票，或以順豐到付方式領取門票。
門券領取日期：2026年5月4日至5月8日 (時間：上午10時至下午1時30分，下午2時30分至7時，星期六、日休息)
門券領取地點：香港黃竹坑業興街 11 號南匯廣場 B 座 22 樓
接受以下付款方法：
1) 銀行轉帳
2) 轉數快
*銀行戶口號碼請見電郵通知。不接受信用卡付款。請保留入數紙或轉帳證明截圖，以茲證明。
條款及細則：
1. 每枱坐12人，購買人數少於12人將被安排與其他賓客同坐一桌。座位由大會分配，不設指定座位。
2. 一經付款，訂單不得取消或退款或更改。
3. 會員價名額有限，先到先得，額滿即止。
4. 如未能於限期前付款及提供入數証明，該訂單將視為無效，並不會預留座位。
5. 成功付款購票後，顧客將於3個工作日內收到電郵通知領取門券。
6. 已寄出／派出之門券任何情況下不設補發。如因運輸延誤、遺失、失竊等導致無法如期收取門票，am730恕不負責。
7. 活動當日每位參加者須憑門券正本入場。
8. 每張門券只限一人使用。
9. 門券不得轉售。
10. 門券不可兌換現金，門券影印本/已損毀無效。
11. 禮品圖片只供參考。一概以實物及產品供應商為準。am730不會對禮品之質素及服務承擔任何責任。所有獎品不設保養。
12. 活動細則及獎品內容如有更改，恕不另行通知，請以am730公布為準。
13. 如有任何爭議，am730保留最終決定權。
活動查詢電話：3408 3891 (辦公時間星期一至五10am-7pm)
Whatsapp：5520 2971
查詢電郵: [email protected]