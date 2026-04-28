訂購同珍醬園呈獻：am730母親節溫馨晚宴2026

大會更邀請了歌手藝人陶枳樽及黃藝輝擔任嘉賓，屆時為大家表演及玩遊戲送獎品，藝人鍾雨璇亦會擔任司儀，陪伴各位和家人一起歡度難忘的母親節！

每位入場觀眾可獲贈尊貴禮品包一袋，內含價值超過HK$6,000獎品，還有開心枱獎，大抽獎等超過300多份禮物等你拎！

由am730主辦的年度大型活動【 同珍醬園呈獻：am730母親節溫馨晚宴2026】將於母親節當晚隆重舉行。除了享用豐富晚宴外，大會更準備了重量級禮物，全場禮品總值超過HK$450萬！

am730 APP會員必須登入及填妥 表格 方可享用會員價訂票。如未成為會員，請開啟am730手機APP 按此免費註冊 會員。

(大小同價，2位起，訂位人數必須雙數，小童身高1米須購票入場)

時間：晚上7:00至9:30 (晚上6:30時起入場)

門券領取日期：2026年5月4日至5月8日 (時間：上午10時至下午1時30分，下午2時30分至7時，星期六、日休息)

付款核實後，閣下將收到確認訂單電郵，憑此確認電郵到am730辦公室領取門票，或以順豐到付方式領取門票。

填妥 此訂購表格 後，閣下將於1個工作天內收到電郵付款通知。

*銀行戶口號碼請見電郵通知。不接受信用卡付款。請保留入數紙或轉帳證明截圖，以茲證明。

條款及細則：

1. 每枱坐12人，購買人數少於12人將被安排與其他賓客同坐一桌。座位由大會分配，不設指定座位。

2. 一經付款，訂單不得取消或退款或更改。

3. 會員價名額有限，先到先得，額滿即止。

4. 如未能於限期前付款及提供入數証明，該訂單將視為無效，並不會預留座位。

5. 成功付款購票後，顧客將於3個工作日內收到電郵通知領取門券。

6. 已寄出／派出之門券任何情況下不設補發。如因運輸延誤、遺失、失竊等導致無法如期收取門票，am730恕不負責。