amJetso積分獎賞送「課外活動節暨教材用品博覽2026」電子入場券

一年一度深受家長與小朋友歡迎嘅課外活動節暨教材用品博覽2026即將回歸！✨
想幫小朋友發掘課堂以外嘅興趣同潛能？今次一定唔可以錯過！
今年博覽將於5月16至17日一連兩日，於香港會議展覽中心Hall 3DE盛大舉行，匯聚全港最優質、最多元化的課外活動及教材用品，讓小朋友一次過「試、玩、學」！😍
會員立即免費換領：>>按此<<
🤺 即場試玩熱門課外活動
包括跆拳道、劍擊、平衡車、藝術工作坊等，邊玩邊探索，找到真正喜歡嘅興趣！
💃🏻 精彩表演＋比賽接連登場
現場氣氛熱鬧，家長與小朋友都可以樂在其中，享受充滿活力嘅一日
📍 活動詳情
🗓 日期：2026年5月16–17日（星期六、日）
⏰ 時間：10:00–19:00
📌 地點：香港會議展覽中心 Hall 3DE
🎫 門票：HK$30
（65 歲或以上長者、傷殘人士及身高 1 米以下小童可免費入場）
詳情請瀏覽官方網站及社交平台
🌐 https://exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/eca2026
立即入am730 APP會員獎賞專區免費換領入場券啦！
宜家am730會員只要憑300 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費換領「課外活動節暨教材用品博覽2026」入場券！
會員立即免費換領：>>按此<<
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：
輕鬆賺分方法：
新會員限定迎新獎賞
每日簽到打卡
每日睇文、專欄、短片
一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。