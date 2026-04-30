amJetso積分獎賞送「課外活動節暨教材用品博覽2026」電子入場券

一年一度深受家長與小朋友歡迎嘅課外活動節暨教材用品博覽2026即將回歸！✨

想幫小朋友發掘課堂以外嘅興趣同潛能？今次一定唔可以錯過！

今年博覽將於5月16至17日一連兩日，於香港會議展覽中心Hall 3DE盛大舉行，匯聚全港最優質、最多元化的課外活動及教材用品，讓小朋友一次過「試、玩、學」！😍

🤺 即場試玩熱門課外活動

包括跆拳道、劍擊、平衡車、藝術工作坊等，邊玩邊探索，找到真正喜歡嘅興趣！

💃🏻 精彩表演＋比賽接連登場

現場氣氛熱鬧，家長與小朋友都可以樂在其中，享受充滿活力嘅一日