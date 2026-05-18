amJetso送3M靜電空氣濾網體驗包

濾淨效能不足，空氣中嘅污染物會不斷累積同循環😵無形中增加屋企人嘅健康風險

踏入初夏🌞屋企冷氣長開，但你有冇諗過室內空氣同冷氣係咪真係乾淨？🤔

「蟬病毒」襲港令唔少人緊張，雖然未必會成為主流病毒，但其傳播力仍不容忽視！

✔適用於冷氣機、抽濕機、空氣清新機等有尼龍隔塵網嘅家電！

送出獎品：3M靜電空氣濾網(病毒濾淨型)體驗包

名額：250個

*根據MRI global實驗室測試所得SARS-Cov-2單次過濾效率結果，以此模擬計算MideaKFR-35GW冷無機型於30立方公尺空間高速運轉一小時後可捕集95%帶有SARS-Cov-2冠狀病毒空氣粒子；流感病毒(HIN1)由廣州微生物研究所測試。3M靜電空氣濾網(9809)可高效過濾HIN1流感病毒，平均每小時去除率可達上述標準

**經由GB/T 18801-2008的測試方法證實，於30立方公尺空間，將3M靜電濾網(9809)安裝在指定的冷氣上設定高速運行2小時後，可過濾空氣中97%的PM2.5懸浮微粒