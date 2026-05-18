amJetso送3M靜電空氣濾網體驗包

「蟬病毒」襲港令唔少人緊張，雖然未必會成為主流病毒，但其傳播力仍不容忽視！
踏入初夏🌞屋企冷氣長開，但你有冇諗過室內空氣同冷氣係咪真係乾淨？🤔
冷氣機原有嘅尼龍隔塵網功能有限，難以阻隔細菌、病毒同微細懸浮物
濾淨效能不足，空氣中嘅污染物會不斷累積同循環😵無形中增加屋企人嘅健康風險
💡簡單貼一層，冷氣機即刻升級為空清機！
👉 3M 靜電空氣濾網
✅N95口罩過濾原理
✅有效過濾 95%新冠病毒、97%H1N1病毒*及PM2.5**
✅過濾效能比普通尼龍隔塵網高達90倍#
✔覆蓋貼喺尼龍冷氣隔塵網1/2 – 2/3(一半至大半)嘅面積
✔適用於冷氣機、抽濕機、空氣清新機等有尼龍隔塵網嘅家電！
送出獎品：3M靜電空氣濾網(病毒濾淨型)體驗包
名額：250個
*根據MRI global實驗室測試所得SARS-Cov-2單次過濾效率結果，以此模擬計算MideaKFR-35GW冷無機型於30立方公尺空間高速運轉一小時後可捕集95%帶有SARS-Cov-2冠狀病毒空氣粒子；流感病毒(HIN1)由廣州微生物研究所測試。3M靜電空氣濾網(9809)可高效過濾HIN1流感病毒，平均每小時去除率可達上述標準
**經由GB/T 18801-2008的測試方法證實，於30立方公尺空間，將3M靜電濾網(9809)安裝在指定的冷氣上設定高速運行2小時後，可過濾空氣中97%的PM2.5懸浮微粒
# 經由美國冷凍空調協會之ASHRAE 52.2測試方法證實，3M 靜電濾網的過濾表現比原廠冷氣尼龍隔塵網高出90倍之多
參加方法：
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