【amFun積分獎賞】送「香港家居博覽 2026」入場券

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香港家居博覽2026 盛大回歸！全港最大家居展一站式體驗
準備好打造你的夢想家居未？全港規模最大的公眾家居盛宴——「香港家居博覽2026」即將於 6月25日至28日（四至日）在香港會議展覽中心1號展覽廳舉行！🎉
🛋️ 七大展區 · 一次滿足所有家居需求！
從建材裝修、智能家居、家電廚具，到寢室傢俬、健康設備，以及專為長者設計的樂齡產品，無論你係準備裝修、換傢俬定係搜羅最新家居科技，呢度通通搵到！
👵🧓樂齡館全面升級！銀髮科技新體驗
今年「樂齡館」全面升級，展出AI智能床褥、助行機械人、電動護理移位機等醫療級創新產品，為長者提供更貼心的智慧家居方案。長者憑長者咭或身份證更可免費入場！🙌
🔥 展場亮點搶先睇：
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香港家居博覽 2026
📅 6月25日至28日（星期四至星期日）
6月25至27日 (星期四至六)：中午12時至晚上9時
6 月28日 (星期日)：中午12時至晚上7時
📍香港會議展覽中心1號展覽廳
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