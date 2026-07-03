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出版：2026-Jul-03 16:24
更新：2026-Jul-03 16:24

【amFun積分獎賞】送「亞洲銀髮康護養生展2026」電子門票

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想為自己或家人了解更多健康、養生同樂齡生活資訊？👵🧓「亞洲銀髮康護養生展」將於7月登陸會展，一次過集合醫療護理、健康食品、生活科技同投資理財等多元主題，仲有講座、體驗同打卡活動，啱晒50+朋友一齊去逛！

活動亮點

  • 健康講座＋互動體驗

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  • 銀髮族專屬優惠及試用

  • 工作坊、表演＋打卡換禮品

  • 首500名入場送福袋🎁

    • 展出內容豐富：

    • 醫療護理

    • 養生飲食

    • 旅遊消閒

    • 生活科技

    • 持續進修

    • 投資理財

    • 生命計劃

    • 醫療及復康

    • 輔助設備

    • 健康食品及補充品

    • 美顏及抗衰老

    • 時尚生活

     📅活動詳情:

    日期及時間：2026 7 3–4 10:00–18:00

    7 5 10:00–17:00

    📍地點：香港會議展覽中心 3FG

    活動網站: www.asiaseniorexpo.com.hk

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