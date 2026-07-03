【amFun積分獎賞】送「亞洲銀髮康護養生展2026」電子門票

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想為自己或家人了解更多健康、養生同樂齡生活資訊？👵🧓「亞洲銀髮康護養生展」將於7月登陸會展，一次過集合醫療護理、健康食品、生活科技同投資理財等多元主題，仲有講座、體驗同打卡活動，啱晒50+朋友一齊去逛！
活動亮點
健康講座＋互動體驗
銀髮族專屬優惠及試用
工作坊、表演＋打卡換禮品
首500名入場送福袋🎁
展出內容豐富：
醫療護理
養生飲食
旅遊消閒
生活科技
持續進修
投資理財
生命計劃
醫療及復康
輔助設備
健康食品及補充品
美顏及抗衰老
時尚生活
📅活動詳情:
日期及時間：2026 年7 月 3–4 日 10:00–18:00
7 月 5 日 10:00–17:00
📍地點：香港會議展覽中心 3FG
活動網站: www.asiaseniorexpo.com.hk
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