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出版：2026-Jul-09 17:58
更新：2026-Jul-09 17:58

【amFun積分獎賞】好戲賞《名偵探柯南 高速公路的墮天使》

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 🎬萬眾期待！名偵探柯南第29部新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》，正式宣佈7/9起於香港及澳門上映，不僅推出2D版本，也將同步上映4DX及MX4D。

新劇場版以橫濱為舞台展開公路極速追逐戰，結合刺激速度感以及精采推理，直擊每位觀眾視聽感官，腎上腺素極限飆升。不只能同時聽到高山南、澤城美雪等一線聲優飆演技，更邀請超人氣演員橫濱流星及新生代女星畑芽育同台聲演，並邀請鐵肺歌姬MISIA演唱主題曲，帶給港澳Fans更多元化的觀影享受！

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2026《名偵探柯南》劇場版POP-UP STORE限時進駐AIRSIDE

 「名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP-UP STORE」由7月10日起於AIRSIDE 1樓 L108號舖開幕。POP-UP STORE除了帶來與日本同步登場的限定周邊，供粉絲一次收藏外，現場也設置多款主題牆與不同風格的情境打卡區，讓粉絲盡情拍照留念；此外，話題必收的機台紀念小物同樣精彩登場，絕對值得入手收藏！

 現場消費達指定門檻，還可獲得精緻限定贈禮，包括以細緻工藝製作的角色收藏卡，共三款可供蒐集；活動首兩週再加碼贈送專屬A4立體彩鑽圖卡，視覺效果華麗吸睛，粉絲絕對不能錯過。此外，深受粉絲喜愛的紀念小物此次也全面升級，推出結合電影主題POP-UP STORE特色設計的限定紀念收藏卡，全套共12款。同場加映！兩款不同風格的TV動畫版本紀念收藏卡也超吸睛，等待柯南迷挑戰完整蒐集，展現最強粉絲收藏力。

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 📅 活動日期：2026年7月10日至8月4日

📍 地點：AIRSIDE 1樓 L108號舖

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