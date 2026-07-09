【amFun積分獎賞】好戲賞《名偵探柯南 高速公路的墮天使》

am730會員只要憑10,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《名偵探柯南 高速公路的墮天使》電影換票證1張！

🎬萬眾期待！名偵探柯南第29部新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》，正式宣佈7/9起於香港及澳門上映，不僅推出2D版本，也將同步上映4DX及MX4D。

新劇場版以橫濱為舞台展開公路極速追逐戰，結合刺激速度感以及精采推理，直擊每位觀眾視聽感官，腎上腺素極限飆升。不只能同時聽到高山南、澤城美雪等一線聲優飆演技，更邀請超人氣演員橫濱流星及新生代女星畑芽育同台聲演，並邀請鐵肺歌姬MISIA演唱主題曲，帶給港澳Fans更多元化的觀影享受！