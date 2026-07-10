amJetso送挪亞方舟親子門券及10個遊戲代幣

暑假去邊度放電好？香港馬灣公園挪亞方舟推出「職感實驗室2.0：玩轉暑假」，讓小朋友化身各行各業夢想領航員，透過沉浸式角色扮演及互動挑戰，玩住培養未來必備軟技能！另設全新「挪亞運動場」帶來Padel板網球及Pickleball匹克球體驗。 六大奇趣職感任務登場 👨‍🚒智勇消防員｜勇闖模擬火場，鍛鍊應變力與同理心 👩‍🚀星際任務太空人｜模擬駕駛飛船，踏入超逼真太空艙，探索浩瀚宇宙 ✈️小小菁英空服員｜於模擬機艙，體驗機上服務及危機處理技巧

🍦牛乳雪糕研發員｜走進模擬牧場擠牛乳，DIY仿真雪糕兼認識科學原理 🚗汽車動力守護員｜化身車廠技師，了解汽車維修與STEAM知識 🏗️未來城市建設員｜提升邏輯思維與創意解難能力，親手打造未來城市 🏨想玩足一整日？留島食玩住一站式享受！ 除了有趣的職業體驗，訪客亦可享用園區全新的板網球及匹克球設施，享受擊球樂趣！(另需收費) 入住各式創意主題酒店客房 挪亞方舟度假酒店全新推出「星宇漫遊」、「啤啤熊英倫遊」及「叢林動物派對」主題客房，坐擁180度青馬大橋海景，感受都市難求的靜謐度假氛圍。

全新中式融合菜「尋味馬灣 森．海．饌」，精選挪亞有機農莊食材，八道精緻佳餚配青馬大橋醉人海景，獻上匠心盛宴！8道菜盛宴6位用HK$2,880起，網上訂座享7折優惠！ 暑假限定優惠 ✅ 門票買2送1 + 贈港幣100元餐飲及零售現金券 ✅ 惠顧兩張門票即送10個遊戲代幣 ✅ 官網購票免費獲贈指定路線單程巴士／船票 活動詳情： 📅 日期：7月18日至8月30日（逢星期六及日） ⏰時間:上午10時至下午6時 📍地點：香港新界馬灣珀欣路33號馬灣公園挪亞方舟 🎫入場費: 成人港幣198元，小童及長者(特惠門票)港幣158元