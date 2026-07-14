amJetso送「香港貓迷博覽會2026」入場券

召集全港貓奴及貓迷！本港唯一以貓為主題的大型盛會「香港貓迷博覽會2026」將於7月31日至8月2日在香港會議展覽中心展覽廳3BCD舉行。今年博覽規模再度升級，雲集超過400個展位及185個展商，匯聚本地及海外的文創貓藝術產品、潮流玩具、生活用品及特色精品，打造集購物、打卡、藝術欣賞及互動體驗於一身的夏日貓咪嘉年華。 今年博覽以「西部牛仔」為主題，由油畫及壁畫家LeonLollipop筆下人氣角色拓腮貓聯同一眾好友，以牛仔、仙人掌等趣味造型登場，場內更設有高達4米的巨型吹氣公仔，成為焦點打卡熱點。

活動亮點包括全新「懷舊喵影樓」打卡區，重現百子櫃中式藥房、時鐘牆、舊式髮型屋及美樂士多等經典香港場景，讓貓咪化身限定店長，與主人一同穿越舊香港。人氣插畫家「文地貓」亦特別創作歌劇院主題藝術裝置，為展場增添文化藝術氣息。 藝術愛好者亦不可錯過「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」專區。展覽聯同多間本地畫廊展出約30位來自中國、法國、日本、印度、俄羅斯及馬來西亞等地藝術家的貓主題作品，涵蓋畫作、雕塑及潮玩盲盒，以布藝、陶瓷、純銅及木雕等不同媒介展現貓咪美學。其中齊亮畫廊更攜手八位當代藝術家，以「愛、生命與當代東方美學」為主題打造貓咪藝術盛宴。

此外，現場設有CFA冠軍貓展、「貓貓大銀幕」及夏日繽Fun Show等精彩活動。入場人士憑Mastercard於指定攤位單一發票簽賬滿250港元，即可參加《Mastercard刮刮卡大抽獎》，有機會贏取東京、首爾及台北雙人來回機票等超過3,000份獎品，總值逾15萬港元。 同場亦送出每日限量4,000個貓頭箍，只需讚好「香港貓迷博覽會」Facebook專頁及追蹤Instagram帳號即可免費換領，數量有限，送完即止。 「香港貓迷博覽會2026」活動日期及時間： 7月31日至8月1日（星期五至六）⏰中午12時至晚上9時