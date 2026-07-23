am730 21周年 APP會員限定 amFUN積分加碼賞登場

迎新、睇文、每日簽到任務積分Double Up 連續21日送神秘禮品！

《am730》陪伴香港讀者21載，今年特別推出「APP會員限定 amFUN積分加碼賞」，與一眾會員共同慶祝！

由2026年7月27日至8月16日期間，am730會員可享多項積分獎賞加碼，無論是新會員迎新任務、還是現有會員每日睇文及簽到打卡，統統可以賺取更多amFUN積分。累積指定積分後，更可於會員獎賞專區免費兌換豐富禮品！

除此之外，由2026年7月31日至8月20日，am730更特別推出「21日神秘禮品大放送」，連續21日天天送出驚喜禮品！想換走心水禮品？記得預先登記成為會員，並開啟APP推送通知，隨時掌握最新活動資訊。