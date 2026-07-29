送香港車仔展2026入場券｜amFun積分獎賞

各位車迷及模型收藏家準備好未？全港最大型模型車展覽「香港車仔展2026」將於8月21日至23日重返灣仔合和酒店！由本地模型車資訊平台《手推車》主辦、三公控股承辦，今年展會規模再度升級，雲集港澳、中國內地及歐美多個知名品牌，打造亞洲模型迷不容錯過的年度盛事。
亞洲模型迷年度盛會
除了備受歡迎的1:64汽車模型、場景模型及鐵道模型展示外，今年更新增飛機模型展區，並繼續展出多款JDM真車，將模型世界由地面延伸至天空。鐵道模型品牌 Khaho 將帶來多個國際品牌作品，而本地巴士模型品牌 80M 亦會重現香港街頭經典巴士，勾起滿滿集體回憶。
國際品牌雲集登場
今屆參展品牌及展商數量再創新高。港澳代表包括 PopRace、Tarmac Works、Tiny微影、Inno64、Trends Hobby、鴻興玩具、Model 1、BM Creations、Tomica、Peako 及 Good Speed；內地品牌則有 Motor Helix、LCD Model 及 Fun Tech Lab；歐美方面則有美國 DPLS 及 Greenlight 等重量級品牌參展，陣容鼎盛。
展覽期間更安排多場精彩舞台活動，包括品牌新品發佈、汽車及模型界名人分享會，以及鐵路達人旅遊講座等互動環節，內容豐富，適合一家大小一同參與，享受模型文化的魅力。
香港車仔展2026活動詳情
日期及時間：
8月21日 (星期五)：下午2時至晚上8時
8 月22至23日 (星期六至日) ：中午12時至晚上8時
地點：灣仔合和酒店16樓 Grand Ballroom
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