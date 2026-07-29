送香港車仔展2026入場券｜amFun積分獎賞

各位車迷及模型收藏家準備好未？全港最大型模型車展覽「香港車仔展2026」將於8月21日至23日重返灣仔合和酒店！由本地模型車資訊平台《手推車》主辦、三公控股承辦，今年展會規模再度升級，雲集港澳、中國內地及歐美多個知名品牌，打造亞洲模型迷不容錯過的年度盛事。

亞洲模型迷年度盛會

除了備受歡迎的1:64汽車模型、場景模型及鐵道模型展示外，今年更新增飛機模型展區，並繼續展出多款JDM真車，將模型世界由地面延伸至天空。鐵道模型品牌 Khaho 將帶來多個國際品牌作品，而本地巴士模型品牌 80M 亦會重現香港街頭經典巴士，勾起滿滿集體回憶。