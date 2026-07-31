成為推薦王！贏海洋公園雙人門票及$200禮券 | am730

活動詳情
am730會員推薦有賞活動現正展開！現有am730會員成功推薦親朋好友登記成為am730會員，被推薦人完成註冊、個人資料登記及手機號碼驗證後，即可計算為一次有效推薦。
活動期內成功推薦最多新會員加入am730會員的首10名會員，每位可獲海洋公園成人門票2張+ $200鴻福堂禮券，名額共10個。
被推薦之新會員必須於2026年7月27日或之後完成am730會員登記、個人資料登記及手機號碼驗證。
邀請更多好友加入am730會員，推薦越多，贏取豐富獎賞的機會越高！
活動受條款及細則約束，am730保留是次活動之最終決定權。
活動日期：2026-07-31 14:00:00 - 2026-08-16 23:59:59
獎賞
於7月31日至8月16日活動期內成功推薦最多新會員加入 am730 會員之首10名會員，可各獲：
1. 海洋公園成人門票2張
2. $200鴻福堂禮券
名額：10個
參加資格：
現有 am730 會員均可參加。
被推薦之新會員必須：
於2026年7月27日或之後完成 am730 會員登記
完成個人資料登記
完成手機號碼驗證
參加方法：
1. 成為am730會員 [APP會員註冊流程教學 >>按此<<]
2. 追蹤 am730 Facebook專頁
3. 回答活動問題
<按此參加>
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