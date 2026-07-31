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出版：2026-Jul-31 18:06
更新：2026-Jul-31 18:06

成為推薦王！贏海洋公園雙人門票及$200禮券 | am730

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推薦好友加入 am730 贏海洋公園門票 R2

活動詳情

am730會員推薦有賞活動現正展開！現有am730會員成功推薦親朋好友登記成為am730會員，被推薦人完成註冊、個人資料登記及手機號碼驗證後，即可計算為一次有效推薦。

活動期內成功推薦最多新會員加入am730會員的首10名會員，每位可獲海洋公園成人門票2張+ $200鴻福堂禮券，名額共10個。

被推薦之新會員必須於2026年7月27日或之後完成am730會員登記、個人資料登記及手機號碼驗證。

邀請更多好友加入am730會員，推薦越多，贏取豐富獎賞的機會越高！

活動受條款及細則約束，am730保留是次活動之最終決定權。

活動日期：2026-07-31 14:00:00 - 2026-08-16 23:59:59

獎賞

於7月31日至8月16日活動期內成功推薦最多新會員加入 am730 會員之首10名會員，可各獲：

1.     海洋公園成人門票2張

2.     $200鴻福堂禮券

名額：10個

參加資格

現有 am730 會員均可參加。

被推薦之新會員必須：

  1.      於2026年7月27日或之後完成 am730 會員登記

  2.      完成個人資料登記

  3.      完成手機號碼驗證

參加方法：

1.     成為am730會員 [APP會員註冊流程教學 >>按此<<]

2.    追蹤 am730 Facebook專頁

3.    回答活動問題

<按此參加>

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