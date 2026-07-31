成為推薦王！贏海洋公園雙人門票及$200禮券 | am730

活動詳情

am730會員推薦有賞活動現正展開！現有am730會員成功推薦親朋好友登記成為am730會員，被推薦人完成註冊、個人資料登記及手機號碼驗證後，即可計算為一次有效推薦。

活動期內成功推薦最多新會員加入am730會員的首10名會員，每位可獲海洋公園成人門票2張+ $200鴻福堂禮券，名額共10個。

被推薦之新會員必須於2026年7月27日或之後完成am730會員登記、個人資料登記及手機號碼驗證。

邀請更多好友加入am730會員，推薦越多，贏取豐富獎賞的機會越高！

活動受條款及細則約束，am730保留是次活動之最終決定權。