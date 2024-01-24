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2024-01-24 10:55:50

2024新「煮」意 實用廚房電器低至$189

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新年將至，是時候為家居增添新氣象！小編覺得廚房是整個家最需要「大執」的位置，因為廚具最容易有污垢和磨損，亦因為經常接觸到水而損壞，所以新年一定要幫廚房大變身，清理舊電器，引進更多有新功能和更高效能的廚房家電，為2024增添新「煮」意。今次小編帶來8款實用又抵買的廚房電器，部分還低至$189，立即睇睇！

 1. HOME@dd 智能多功能大容量不粘電煮鍋

HOME@dd 智能多功能大容量不粘電煮鍋將會是你新一年的最佳「火」伴，除了有5段火力煮食，還有6種智能煮食模式任你操作，不論煲粥丶煮麵丶煎魚丶炒菜都沒問題，輕鬆煮出不同菜式！加上食品級陶瓷釉不粘內膽，健康又易清洗！上蒸下煮的設計，一個鍋同時煮兩個餸，幫你慳不少時間。小編覺得2.6公升的容量較適合4 - 5人家庭份量，「煮」婦們不妨考慮一下，趁新年添置這個多功能電煮鍋吧！

 

網購價：$189（原價：$399）

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2. Gemini 1.2公升電子控制多功能煮食鍋 紫色 GMC500

相較上面的HOME@dd 智能多功能2.6公升電煮鍋，這個1.2公升的煮食鍋更適合2 - 3人家庭。Gemini電子控制多功能煮食鍋主要以蒸、煮丶燉為主，還有甜品模式！電煮鍋亦會附送蒸鍋丶燉鍋各一個，非常細心！它有 6 段火力調較，無論你想細火慢慢燉湯，還是大火少少蒸肉餅都可以。

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網購價：$308（原價：$998）

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3. 智能多功能球釜電飯煲 (3L)

想來年每日豐衣足食，做到三餸一湯丶白飯任裝？等智能多功能球釜電飯煲幫幫你！具備8種煮食模式，煮飯丶煲湯丶整蛋糕丶甚至煮煲仔飯都無難度。而且它的保溫功能可長達24小時，比巿面上的電飯煲更耐久，加上厚鋁合金球釜內膽的設計，令米飯更受熱和均勻。有了它，2024一定「飯飯」都掂！

 

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網購價：$269（原價：$599）


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4. JNC 2200W 電陶爐

小編祝你龍年多「爐」多得！JNC 2200W電陶爐接受多款廚具，包括不銹鋼鍋、鐵製平底鍋、耐高溫玻璃鍋、砂鍋等，十分實用。電陶爐更有IR加熱技術，即開即熱，無輻射，而且有雙環加熱技術，令導熱更均勻，在家煮餸都可以有鑊氣，絕對是電陶爐「天花板」。

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網購價：$498（原價：$998）


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5. GEMINI 18公升 2合1 雙層玻璃氣炸焗爐 - 黑 GAO18BK

新一年一定要搞搞新意思，嘗試多點新菜式！二合一氣炸焗爐有5種烹飪模式，幫你輕鬆在家製作有新意的邪惡美食，例如炸雞丶炸薯條丶西多士等。如果想做焗薯丶焗肉醬意粉就可以調至低速熱風，一鍵即煮出各式美食！氣炸焗爐結合了焗爐和氣炸鍋功能，烹調出的食物外酥內嫩，不含過多油脂，包你們食得滋味又健康。

網購價：$798（原價：$1,338）


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6. DAEWOO S19 PRO 無煙燒烤爐

S19 Pro 無煙燒烤爐用了雙U型發熱管設計，使整個烤盤加熱無死角，受熱更均勻！還有雙重控煙內核芯設計，採用內循環吸油煙，水冷過濾技術，側面有35個垂直吸風口，快速吸風抽煙。新一年帶它回家，在家BBQ無難度！

網購價：$998（原價：$1,098）


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7. 小米有品 - 小達蔬果電解清洗機

新一年健康最重要，一定要注意食材的質素和整潔度！小編知道大家平日只會用水清洗蔬果，但農藥有可能殘留在表面，因此你需要小達蔬果電解清洗機幫你自動清洗蔬果，只需5分鐘即清除農藥和昆蟲，除菌率還高達99.9%，高效去除蔬果表面的化學物質，讓你食得安心又放心，絕對是2024必要添置的廚電之一！

網購價：$258（原價：$498）


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8. 智能便攜即熱式飲水機

除了食材的整潔度，我們還要注意每天的飲水量，才可以在新一年有健康的體魄！智能便攜即熱式飲水機機身輕巧，隨時隨地為你送上溫水。加上智能5段水溫選擇和5秒即出新鮮熱水，即時滿足你不同需要。

網購價：$399（原價：$848）


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