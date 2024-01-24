2024除舊迎新 8款精緻睡房單品推介

龍年就到，先祝你新一年龍馬精神丶身體健康！小編知道講就輕易，要做到這兩點並不容易，必須配合良好的生活習慣和休息環境才可做到。睡房是休息和放鬆的地方，所以一定要保持整潔才有助提供良好的睡眠環境。小編認為大家都可以趁新年添置一些單品，等你的睡房更美觀和舒適，Chill住過新年。 MAMA730今次為大家精選了8款睡房單品推介，款款抵買又實用。

床上用品類

1. 簡約日式格紋磨毛四件套 (被套150*200cm)(薄荷綠格/紅粉格/黃小格/藍小格) 新年一定要買新床單！這款簡約日式格紋床單套裝內有被套丶兩個枕頭套及床單，全部都利用平紋組織纖維製成，所以手感特別細膩親膚，加上有四色選擇，為你的睡房添加一點色彩。 網購價：$199（原價：$299）

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2. JNC 3D舒壓TPE護頸枕 良好的睡眠質素必須具備優質枕頭。JNC 3D舒壓TPE護頸枕採用人體工學設計，曲線設計幫你承托頭頸部分，加上TPE超彈體材料，令枕頭做到柔軟舒服，同時有支撐力，防止變形。新一年同瞓捩頸講Bye Bye！ 網購價：$398（原價：$898）

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3. 小米有品 REPOR 智能頸椎拉伸 熱敷護頸枕（摩登灰色） 有時枕頭的形狀丶軟硬程度不合自己的頸椎，或者用得太久變形，都會影響睡眠質素和頸椎健康。新一年不妨考慮一下小米有品的REPOR智能頸椎拉伸熱敷護頸枕！它有3D夾揉式按摩和12個按摩觸點，幫你一邊拉伸頸椎一邊按摩肌肉，還有三檔智能控溫，像熱毛巾般幫你舒緩肩頸的痠痛，絕對是你的貼心之選。 網購價：$338（原價：$398）

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清新便利家電類

1. Speed 迷你衣櫃除濕器 (TOP200) 新年買新衫，自然會把舊的衣服放在衣櫃的深處或床下底。要避免新舊衣物發霉丶變質或產生異味就要用Speed 迷你衣櫃除濕器 (TOP200)。它每個週期可去除250mL水，並具有矽膠物理吸濕性，吸濕力強勁！還可以為衣櫃丶鞋櫃等潮濕地方除濕，保證你家中每個角落都保持乾爽。 網購價：$198（原價：$299）

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2. Gemini HEPA 高效濾網空氣淨化機 GAP23G Gemini HEPA 高效濾網空氣淨化機GAP23G備有3合1過濾網，擁有三重淨化過濾系統，有效去除空氣中99.97%的灰塵丶寵物毛髮丶花粉和細菌等微細物質。它外型小巧，最適合放在睡房使用。一部空氣淨化機，換來一家人的健康，必須入手一部！ 網購價：$428（原價：$1,888）

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舒適氣氛家電類

1. ALADDÍN SOL 人體智能多功能用途香薰助眠觸控LED燈 新一年除了注意生理健康，心靈上的放鬆也十分重要。ALADDÍN SOL 人體智能多功能用途香薰助眠觸控LED燈集合兩大功能，你可以自由添加喜愛的精油，配合受熱作用，加速香薰擴散。還有觸控三檔調光，你可以調較至暖色燈光，配合淡淡的香薰氣味，令你放鬆心情，每晚入睡無難度。 網購價：$265

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2. PRO LINK - LUMENA H4 無線香薰加濕器 韓國 LUMENA H4 無線加濕器採用開放式結構，分離設計更易清潔。加上1.6L 大容量和備有 LED 情緒燈功能，有助提供良好的睡眠環境，令你每天起床都龍馬精神！ 網購價：$498（原價：$528）

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