am積分獎賞！激賞BioSURE Pro鼻腔防護噴霧劑！

近排天氣忽冷忽熱，身邊好多人都病哂 … 一於試用BioSURE Pro鼻腔防護噴霧劑嚟保護自己啦！經臨床驗證，可阻斷超過99%嘅多種呼吸道病毒*，包括H1N1流感、冠狀病毒 (COVID-19)、人類呼吸道合胞病毒 (RSV) 和輪狀病毒等。透過噴霧化全面地覆蓋整個鼻腔並形成隱形嘅防護屏障，獨特專利成份ELAH能即時阻斷病毒黏附喺鼻咽部，長效6小時^。無藥性、無倚賴性，每日搭車返工返學或去旅行必備呀！

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