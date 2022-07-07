am730會員獨家優惠｜免費名額及95折報名 牛津大學靜觀中心精華課程｜舒壓减焦慮靜觀班

都市人生活壓力大，加上疫情影響，受失眠、長期被焦慮和壓力困擾的你、或無法專心做事的你，不妨參加由全康情緒治療綜合中心舉辦的「舒壓减焦慮靜觀班」。導師黃杏樺在7月份舉辦靜觀精華入門課程，希望幫助港人釋放因疫情和生活帶來的壓力，舒减焦慮。

課程由牛津大學靜觀中心精心打造，透過系統訓練，讓學員輕鬆掌握靜觀技巧和練習，有效地提升專注力，穩定和管理情緒，更好地照顧自己的身心。

課程內容：

3堂入門課，每堂一小時。

每堂課匹配靜觀理論，體驗和冥想練習，在導師帶領下即學即練 ：

提升專注力-- 收起散亂的心， 學習有意識地專注。

轉變思維模式-- 由慣性胡思亂想帶來的壓力與焦慮 ， 轉變爲理性地感受當下。

管理情緒--由盲目反應外在環境， 轉變爲有效地回應當下 身心感受 ，作出利己利人的選擇。

上課時間：

（周六組）7月 14， 21， 28 日, 10 - 11 am

（周四組）7月 16， 23， 30 日, 2：30 -3：30 pm

3堂費用 ： 面授課$1200 / Zoom $980

每堂教授理論 + 練習 + 練習音頻

學員可以在年內免費複讀*，深化靜觀技巧

面授課地點：全康情緒治療綜合中心 （屯門栢麗廣場22樓2202室）

am730 會員讀者優惠:

由即日起至 7 月 12 日止，報名時輸人優惠碼 am95，學費即享95折優惠。

所有在7月10日前報讀的am730會員更有機會獲得學費全免。全免學費名額只有兩個，快把握機會，儘快報名啦！*獲全免學員會在7月12日收到通知，並在課程完結後退還學費。

報名連結： https://forms.gle/aSvvHzGk6mroGyiQA

或 Whatsapp 6153 3713

課程查詢：http://www.adec-mood.com/index_topic.php?did=287358&didpath=/71080/287022/287358&charset=big5

電話： 3521 1288