am730讀者限時獨家優惠 至抵價買JNC冷暖風機送廚刀一套

炎夏到了！氣溫愈來愈熱，溫度屢創新高，不想焫著，屋企一定要齊備冷氣機和風扇。JNC由即日至7月11日破天荒推出獨家三大超筍優惠比am730讀者，低過半價及送贈品，即上 MAMA730 網店即可買到。

優惠一: JNC 1匹移動冷氣機 獨家勁減$2,000只需$2,998

想在家裡每個角落都有冷氣吹住你? JNC 1匹移動冷氣機就幫到你，備有15秒快速制冷，壓縮機降溫，免排水，水份霧化技術，窗戶排氣組件，簡易安裝，方便移動全屋。MAMA730獨家優惠價$2,988 (原價$4,998)

優惠二:買JNC水觸媒冷暖風機 送6吋循環風扇或陶瓷廚刀一套6件

另一推介JNC水觸媒冷暖風機，將冷風機同暖風機合結為一體。使用日本水觸媒抗菌處理，有效壓抑儲水滋生病菌，備有2段熱風及2段冷風，四季適用，兼有負離子淨化家居環境。MAMA730獨家驚喜價只需$1,980，再送JNC 6吋循環風扇(價值$298) 或陶瓷廚刀一套6件 (價值$298)，非常超值！

優惠三: 低於半價買JNC原營養慢磨機 送陶瓷廚刀一套6件

夏日想在家飲杯鮮榨果汁絕對好easy! JNC原營養慢磨機使用螺旋式壓榨，能榨取更多果汁，慢磨能粹取食物原營養，快吸收，更健康，體積纖細，容納家居每個角落。MAMA730獨家驚喜價低於半價$888 (原價$1,980)

優惠期至2022年7月11日 (贈品數量有限，送完即止)

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