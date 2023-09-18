AM730 「賞」你飛勻全亞洲 免費機票大抽獎

港人一向熱愛旅遊，am730隆重呈獻「『賞』你飛勻全亞洲」免費機票大抽獎，將送出1,000張由香港國際機場贊助的來回機票，讓您飛往19個亞洲熱門的旅遊目的地，包括：日本、台灣、韓國、泰國、越南地區，盡情體驗旅遊的樂趣！
am730送1000張免費機票 請你玩盡日本 韓國 台灣 泰國 越南
由2023年9月18日至2023年10月15日期間，am730每周送出香港快運航空香港出發至不同航點的來回機票，目的地包括：東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄。所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助。得獎者每人可獲一張免費來回機票。立即起動，Mark定心水目標，密切留意am730公布每周送出之航點機票！
參加方法
- 由2023年9月18日至10月15日期間，登入AM730手機APP參加「『賞』你飛勻全亞洲」免費機票大抽獎。
- 參加者須答對問題，並同時登記成為AM730會員(按此新登記會員)，即可參加大抽獎。
- 大抽獎共分四周舉行，每周送出不同航點機票。每位參加者於每周大抽獎中可參加一次，未被抽中的自動撥落下輪抽獎。
- 參加者必須經AM730手機APP參加才計算。經AM730網頁版或MOBILE SITE流動版網站參加均不計算在內。(按此下載AM730 手機APP)
大抽獎時段
- 第一周日期: 2023年9月18日至9月24日
- 第二周日期: 2023年9月25日至10月1日
- 第三周日期: 2023年10月2日至10月8日
- 第四周日期: 2023年10月9日至10月15日
- 參加時段為上述推廣期內之00:00 至23:59 （參加時間以AM730 APP系統時間為準。參加者於指定時段外參加將不計算在內）
獎品
- 送出合共1000張香港來回至指定地點的機票，得獎者每人可獲一張。
得獎結果公布
- 第一周之抽獎日期：2023年9月25日 得獎結果公布日期：2023年9月28日
- 第二周之抽獎日期：2023年10月3日 得獎結果公布日期：2023年10月5日
- 第三周之抽獎日期：2023年10月9日 得獎結果公布日期：2023年10月12日
- 第四周之抽獎日期：2023年10月24日 得獎結果公布日期：2023年10月26日
- 結果公布日期：2023年10月26日 (於AM730報章、手機APP及The Standard刊登)
- 得獎結果於AM730手機APP及網頁內公布。各得獎者將於2023年10月26日至10月31日期內獲電郵通知領獎詳情。
立即按此參加大抽獎
<<第一周大抽獎>>
推廣生意的競賽牌照號碼: 057639
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條款及細則：
- 參加者必須年滿18歲之香港永久居民。（以香港身份證上資料為準）
- 參加者須輸入與其旅行証件完全相同的姓名。
- 參加者須經AM730手機APP參加才計算。經網頁版／MOBILE SITE流動版參加均不計算在內。
- 大抽獎由2023年9月18日至10月15日期內舉行，每周送出不同航點機票。每位參加者於每周大抽獎中可參加一次，未被抽中的自動撥落下輪抽獎。每位參加者於整個活動期間只限中獎一次。
- 每位得獎者可獲取1張成人香港至指定地點之來回機票（去程出發地及回程目的地均為香港國際機場）。機票由香港快運航空提供之「Fun Fare (自由飛) – F Class」。
- 得獎者須支付機票所適用的稅費和附加費。行李限額費用不包括在獎品内。
- 如得獎者需要寄艙行李，得獎者須另支付寄艙行李限額費用。
- 所有得獎者將於2023年10月26日至31日期內獲發電郵通知。
- 得獎者收到換領信後必須於指定日期前自行到換領信上所列之HK Express網頁兌換免費機票。
- 得獎者須根香港快運航空之禮券規則及規定兌換程序兌換得獎機票，及須受香港快運航空之承運條款與條件（https://www.hkexpress.com/en-hk/legal-and-privacy/conditions-of-carriage/）約束。
- 機票兌換編號只可供一位得獎者兌換機票乙次。
- 機票兌換編號必須由得獎者本人使用，並不得轉讓他人。機票乘客之姓名必須與得獎者參加本次活動提供的姓名及與其旅行証件上的姓名完全相同。如發現有姓名與系統登記不一致的得獎者或登機者，香港快運航空有權拒絕讓其登機，並追討損失。
- 免費機票必須於2024年5月31日或之前出發。
- 每班航班可供得獎者換領的座位均有限制，受座位供應情況而定。機票座位先訂先得，如所選航班的可供兌換機位已額滿，請自行另選其他適用旅遊日期的航班。
- 得獎者須自行負責辦理目的地之簽證及附合有關目的地之入境要求（如有需要）。
- 所有機票由香港機場管理局通過香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動送出，詳情請參閱https://wow.hongkongairport.com/lang/tc/tickets
- 領獎時，如發現參加者之電郵/個人資料與參加遊戲時所登記的不符或不正確，其得獎資格將被取消。
- AM730會以登記時提供的資料核實得獎者身份，如與登記資料不符或不正確，主辦單位有權取消其得獎資格。因未能聯絡或資料出錯令得獎者未能如期領取兌換信或獎品，主辦機構概不負責，獎品將不獲補發或作廢，其他參加者不能補上。
- 如因參加者的智能手機型號、網絡系統、技術問題、或其他不可抗力的理由，而導致無法或延誤參加活動，AM730概不負上任何責任。
- 得獎者如因提供之電郵地址錯誤而導致無法收取得獎通知電郵，因未能聯絡或資料出錯令得獎者未能如期領取兌換信或獎品，主辦機構概不負責，獎品將不獲補發或作廢，其他參加者不能補上。
- AM730之員工不得參加，以示公允。
- 獎品圖片只供參考。一概以產品供應商為準。
- AM730不會對獎品之質素及服務承擔任何責任。
- 參加者參與此活動時，即表示同意及接受活動條款及細則。
- 如參加者對此活動有任何爭議，AM730保留最終決定權。
推廣生意的競賽牌照號碼: 057639
活動查詢: [email protected]