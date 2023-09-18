AM730 「賞」你飛勻全亞洲 免費機票大抽獎

港人一向熱愛旅遊，am730隆重呈獻「『賞』你飛勻全亞洲」免費機票大抽獎，將送出1,000張由香港國際機場贊助的來回機票，讓您飛往19個亞洲熱門的旅遊目的地，包括：日本、台灣、韓國、泰國、越南地區，盡情體驗旅遊的樂趣！

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由2023年9月18日至2023年10月15日期間，am730每周送出 香港快運航空香港出發至不同航點的來回機票，目的地包括：東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄。所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助。得獎者每人可獲一張免費來回機票。立即起動，Mark定心水目標，密切留意am730公布每周送出之航點機票！