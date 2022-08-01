am730_17周年報慶　Jetsofun大抽獎

am730賀17周年報慶 Jetsofun大抽獎送價值超過50萬元獎品
2022年，am730踏入17歲生日喇🎂，為咗答謝各位讀者17年來嘅支持🙏，今年我哋會舉行amJetsofun大抽獎，禮物總值超過$500,000！
當中包括： TCL電視機、Midea家電產品、CASETiFYHK電話殼、香港迪士尼樂園成人一日門券、松井Matsusho便攜無線攪拌杯、DigiMOMO磁吸無線充電器、EZ Cook易潔三文治烤盤、Casablanca床上用品、Carful租車服務800元增值額、卓營方天然益生菌+螺旋藻、Swanson優質深海魚油DPA Omega3、動德樂活性關節肽沖劑、海天堂龜苓膏特飲券+優惠券及MAMA730網店50元電子優惠碼。
獎品：
TCL 55寸QLED量子點 4K 電視 C635 (價值$10,800) (名額1名)
TCL 50寸4K WCG Google TV P735 (價值$6,680) (名額2名)
香港迪士尼樂園成人一日門券2張 (價值$1,278) (名額25名)
Casetify Phone case手機殼 (價值$469) (名額15名)
卓營方天然益生菌+螺旋藻 (價值$268) (名額80名)
優質深海魚油DPA Omega 3 1000毫克 60粒 (價值$230) (名額80名)
EZ COOK 易潔三文治烤盤IH 15cm (價值$199) (名額25名)
松井 MATSUSHO 便攜無線攪拌杯(紫/湖水藍) (價值$209) (名額50名)
DigiMOMO 磁吸無線充電器-藍色 (價值$215) (名額25名)
Casablanca輕巧印花冷氣被 (價值$469) (名額1名)
Casablanca印花輕柔冷氣被(單人) (價值$669) (名額1名)
Casablanca銀離子成人記憶枕 (價值$999) (名額1名)
Midea無線直立式多功能拖地吸塵機VCW40 (價值$3,299) (名額1名)
Midea蒸氣消毒拖把 (白色)VCS2 (價值$999) (名額1名)
Midea4公升氣炸鍋MF4020J (價值$1,299) (名額10名)
Carful租車HKD 800 增值額 (價值$800) (名額10名)
海天堂龜苓膏特飲券+優惠券 (價值$350) (名額500名)
動德樂 Neue Kollagen 活性關節肽(沖劑) (價值$280) (名額72名)
特別獎：MAMA730網店HK$50電子優惠碼 (價值$50) (名額共3100名)
得獎結果公布：
大抽獎結果公布日期：2022年9月13日 (於AM730報章,The Standard及於AM730 APP內公布)
得獎者將獲電郵通知領獎詳情。
唔講咁多，立即睇下點登記JetsoFun抽獎啦，記住日日參加，中獎機會越大！
抽獎方法：
- 下載am730 APP
- 註冊 / 登入會員
- 按活動頁面指示完成相關程序
活動日期：8月1日至8月31日
推廣生意的競賽牌照號碼：55952
詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。