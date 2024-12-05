amJetso憑積分換工展會門券400張

工展會將於12月14日至明年1月6日喺維園連續24日盛大舉行。🎉入場前即睇以下精彩亮點🤩
⭐今屆有11大主題展區，超過900個攤位等緊你！包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」，以及全新推出的「 Chill 飲 Chill 食」區，呢區將會設置別具特式嘅酒吧以及多個打卡點，同時匯集不同酒品展商，各式葡萄酒、啤酒、氣泡酒、威士忌、和酒、雞尾酒、中國酒及其他酒品，以及各種佐酒小食都一一供應，晚上還有Live Band獻唱，果然夠晒Chill!! 🍷「 Chill 飲 Chill 食」區每日下午6時仲會免費派發20杯酒精飲品🍷；同時，每日中午12時、下午2時、5時及晚上7時，各時段再派發90份「Kiri 法式甜點風味粒粒芝士」。
「美食廣場」亦有30多個熟食攤檔，等你盡情享受掃街嘅樂趣！😋買完食，食完再買！
🛍️大會分時段推出數百款低至「1折」及「1元」購物優惠，記住帶🛒盡情買買買💃💃💃，包括：
✨廠商會90周年限量福袋 (14/12/2024起發售)
✨開鑼狂賞周 (14-21/12/2024，共8天)
✨快樂購物度聖誕 (推廣期: (22-29/12/2024共8天)
✨閉幕優惠大激賞 (30/12-6/1/2024，共8天)
今年亦推出「銀色消費優惠活動」，持長者咭入場人士到過百家參與活動的商戶攤位購物，可享所有或指定產品額外5%或以上折扣！
🎁為慶祝廠商會90周年🥳，大會特別推出「廠商會90周年9重賞」送禮活動，豐富禮品高達400萬港元，包括：免費福袋、郵輪套票、旅遊禮券及自助餐券等等多項驚喜獎賞，千其唔好錯過咁精彩嘅年度盛會呀！
日期及時間：
2024年12月14日至22日上午11時至晚上9時
2024年12月23日至31日上午11時至晚上10時
2025年1月1日至5日上午11時至晚上9時
2025年1月6日上午11時至晚上8時
地點：香港銅鑼灣維多利亞公園
工展會詳情：https://www.hkbpe.com.hk
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送出獎品：工展會門券2張
名額：200個