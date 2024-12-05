amJetso憑積分換工展會門券400張

工展會將於12月14日至明年1月6日喺維園連續24日盛大舉行。🎉入場前即睇以下精彩亮點🤩

⭐今屆有11大主題展區，超過900個攤位等緊你！包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」，以及全新推出的「 Chill 飲 Chill 食」區，呢區將會設置別具特式嘅酒吧以及多個打卡點，同時匯集不同酒品展商，各式葡萄酒、啤酒、氣泡酒、威士忌、和酒、雞尾酒、中國酒及其他酒品，以及各種佐酒小食都一一供應，晚上還有Live Band獻唱，果然夠晒Chill!! 🍷「 Chill 飲 Chill 食」區每日下午6時仲會免費派發20杯酒精飲品🍷；同時，每日中午12時、下午2時、5時及晚上7時，各時段再派發90份「Kiri 法式甜點風味粒粒芝士」。