amJetso會員獎賞送克痛施特傷風感冒素 (24片裝)

此藥可使人昏昏欲睡，服後如有此情形，不得駕駛或動用機械。切勿服食超過指定劑量。

全效緩解傷風感冒症狀：鼻塞，流鼻水，打噴嚏，發燒，乾咳，痰咳，喉痛，頭痛及肌肉酸痛。

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不適當使用此藥可引致肝中毒及肝臟嚴重損傷.

非經醫護人員指示，不可同時服用其它含有撲熱息痛的藥物。

*警告及注意事項：

有報告顯示使用溴己新(bromhexine)後，可能引致過敏反應、過敏反應綜合症和嚴重皮膚反應 (例如：多形性紅 斑、史蒂文斯–約瀚遜綜合症／中毒性表皮壞死鬆解症、和急性廣泛發疹性膿疱病)。如使用有關藥物後，出現持續變壞的皮膚紅疹症狀 (有時可能引致水疱或黏膜破損)，應該立即停止療程及尋求醫生意見。

藥物請小心存放於25°C以下，防止兒童誤取。