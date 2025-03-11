amJetso會員獎賞送克痛施特傷風感冒素 (24片裝)

am730會員現憑1000amFUN即可兌換克痛施特傷風感冒素 (24片裝) 1盒，數量有限，換完即止。
成功兌換後，此禮品的兌換碼將收藏至「我的兌換」專區，會員請根據下列條款及細則內之領取詳情換領禮品。
產品簡介：
全效緩解傷風感冒症狀：鼻塞，流鼻水，打噴嚏，發燒，乾咳，痰咳，喉痛，頭痛及肌肉酸痛。
劑量：成人，每日三次，每次一粒，或遵照醫生指示服用。
*注意：
此藥可使人昏昏欲睡，服後如有此情形，不得駕駛或動用機械。切勿服食超過指定劑量。
不適當使用此藥可引致肝中毒及肝臟嚴重損傷.
非經醫護人員指示，不可同時服用其它含有撲熱息痛的藥物。
*警告及注意事項：
有報告顯示使用溴己新(bromhexine)後，可能引致過敏反應、過敏反應綜合症和嚴重皮膚反應 (例如：多形性紅 斑、史蒂文斯–約瀚遜綜合症／中毒性表皮壞死鬆解症、和急性廣泛發疹性膿疱病)。如使用有關藥物後，出現持續變壞的皮膚紅疹症狀 (有時可能引致水疱或黏膜破損)，應該立即停止療程及尋求醫生意見。
藥物請小心存放於25°C以下，防止兒童誤取。
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* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。