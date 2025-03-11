熱門搜尋:
啟德體育園 網上熱話 上然 金像獎2025 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
會員專區
2025-03-11 16:06:02

amJetso會員獎賞送克痛施特傷風感冒素 (24片裝)

分享：
adblk5

am730會員現憑1000amFUN即可兌換克痛施特傷風感冒素 (24片裝) 1盒，數量有限，換完即止

成功兌換後，此禮品的兌換碼將收藏至「我的兌換」專區，會員請根據下列條款及細則內之領取詳情換領禮品。

 

產品簡介：

全效緩解傷風感冒症狀：鼻塞，流鼻水，打噴嚏，發燒，乾咳，痰咳，喉痛，頭痛及肌肉酸痛。

劑量：成人，每日三次，每次一粒，或遵照醫生指示服用。

*注意：

此藥可使人昏昏欲睡，服後如有此情形，不得駕駛或動用機械。切勿服食超過指定劑量。

adblk6

不適當使用此藥可引致肝中毒及肝臟嚴重損傷.

非經醫護人員指示，不可同時服用其它含有撲熱息痛的藥物。

*警告及注意事項：

有報告顯示使用溴己新(bromhexine)後，可能引致過敏反應、過敏反應綜合症和嚴重皮膚反應 (例如：多形性紅 斑、史蒂文斯–約瀚遜綜合症／中毒性表皮壞死鬆解症、和急性廣泛發疹性膿疱病)。如使用有關藥物後，出現持續變壞的皮膚紅疹症狀 (有時可能引致水疱或黏膜破損)，應該立即停止療程及尋求醫生意見。

藥物請小心存放於25°C以下，防止兒童誤取。

會員立即免費換領：按此

 

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～

立即下載am730 APP及登記成為會員：按此

賺分方法：

  • 新會員限定迎新獎賞
  • 每日簽到打卡
  • 每日睇文、專欄、短片
  • 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

立即開始賺分：

* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

dadblk7 madblk7