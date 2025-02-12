amJetso會員獎賞！送亞洲素食展門票！

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今屆展會匯聚了300家來自各地的素食商家攜帶逾6,000款產品，美食、飲品還是生活用品一應俱全，超過100個展商及素食餐廳限定折扣優惠！期間將舉行首屆「香港素食慈善烹飪比賽」，更有超過70場精彩活動，俾您學畫玻璃彩繪、沖茶、整新鮮面膜等！
亞洲素食展2025
開放日期和開放時間：
2025年2月21日至22日（星期五至六） 11am-8pm
2025年2月23日（星期日） 11am-7pm
地點： 灣仔會展 3FG
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