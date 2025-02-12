amJetso會員獎賞！送亞洲素食展門票！

全港最大素食盛會「亞洲素食展」2月21號就開始喇！想一次過買齊素食、天然有機及純素生活用品？立即Click入am730 APP「會員獎賞區」領取門票啦！

今屆展會匯聚了300家來自各地的素食商家攜帶逾6,000款產品，美食、飲品還是生活用品一應俱全，超過100個展商及素食餐廳限定折扣優惠！期間將舉行首屆「香港素食慈善烹飪比賽」，更有超過70場精彩活動，俾您學畫玻璃彩繪、沖茶、整新鮮面膜等！

亞洲素食展2025

開放日期和開放時間：

2025年2月21日至22日（星期五至六） 11am-8pm

2025年2月23日（星期日） 11am-7pm