amJetso會員獎賞！送「香港寵物節2025 • 國際寵物用品博覽」入場券！

召集一眾主子！「香港寵物節2025 • 國際寵物用品博覽」將於2月6至9日（四至日）假 香港會議展覽中心舉行，有近400個參展商、超過1,000個展位，匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌的大型展覽，有「寵物界工展會」之稱，最適合一眾寵物愛好者入場掃貨！更可攜帶愛寵一同入場欣賞及參與精彩活動！

動物多元生命館

將雲集多種爬蟲界巨星，包括首次在港展出的國家一級保護動物瑤山鱷蜥，並展示蘇卡達象龜、美洲鬣蜥等多種爬蟲類品種及生態互動，還有生態教育講座、甲蟲標本工作坊等活動，讓觀眾探索神秘莫測的爬行王國，啟發生命教育。

國際寵物文創潮玩區

匯聚多個國內外品牌，展示創意滿載的寵物周邊商品與手作精品。凡於展區內每進行單一消費購物即可獲得印章乙個，集齊 3 個印章即可換領文地貓2025《365日座枱日曆》一本，每日限量 100 本，送完即止。

香港狗會新春嘉年華

設有蛇年親親打卡位和狗狗遊樂場，並舉行一系列狗狗專屬活動，包括「寵物美容仿真毛創意比賽」及「業餘服從比賽」，更有寵物美容手工班、服從訓練班及狗狗天才 表演等講座和現場演示，亮點之一的「業餘犬種豁免賽」可以一次欣賞到柴犬、比熊犬、鬆師犬、邊界牧羊犬及查理士王騎士犬等參賽狗狗。

第 18 屆狗狗全國運動會

第二站 — 香港站比賽將於展覽期間舉行，活動設有多項趣味競賽，包括 50 尺短跑、 100 尺來回、50 尺跨欄、三項鐵犬、跳高、跳遠，以及新增的競賽項目 — 三圈追逐。大會更邀請劉威煌、陳嘉恒和鍾雨璇擔任愛心大使，為參賽狗狗加油打氣，並攜手推廣寵物友善理念。

寵物節2025 – SLASH POINT萌寵工作坊

首次與香港青年協會合作推出，集結多元化寵物主題工作坊，包括陶瓷寵物繪畫、3D 打印寵物錢箱、寵物造型押花匙扣、似顏繪、DIY 首飾等，入場人士可親身創作獨特寵物用品。