amJetso積分獎賞送龍角散草本潤無糖喉片 (薄荷味)！

am730會員由2025年3月26日中午12時起，於am730 App會員獎賞專區憑積分 500 amFUN 即可兌換龍角散®草本潤®無糖喉片 (薄荷味) 1包，每名會員最多限換2包，數量有限，換完即止。

成功兌換後，此禮品的兌換碼將收藏至am730 App「我的兌換」專區，會員請根據下列條款及細則內之領取詳情換領禮品。

產品特點:

添加木糖醇，真正無糖，可方便控制熱量及糖分。

顆粒 細小，適合任何場合食用，亦不會影響說話。

特別添加更多薄荷，為追求冰涼快感的人士而設。

採用 龍角散 ® 草本粉末，瞬間融化護喉潤聲。

封口條包裝，方便攜帶與保存。

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