amJetso積分獎賞送龍角散草本潤無糖喉片 (薄荷味)！

am730會員由2025年3月26日中午12時起，於am730 App會員獎賞專區憑積分 500 amFUN 即可兌換龍角散®草本潤®無糖喉片 (薄荷味) 1包，每名會員最多限換2包，數量有限，換完即止。
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產品特點:
- 添加木糖醇，真正無糖，可方便控制熱量及糖分。
- 顆粒細小，適合任何場合食用，亦不會影響說話。
- 特別添加更多薄荷，為追求冰涼快感的人士而設。
- 採用龍角散®草本粉末，瞬間融化護喉潤聲。
- 封口條包裝，方便攜帶與保存。
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* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
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