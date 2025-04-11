amJetso積分獎賞送「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」入場券！

以「預先試食‧安心選購」為主打的購物模式嘅「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於2025年4月18至22日（星期五至二）首度登陸香港會議展覽中心！雲集超過30個國家及地區美食品牌，會以「環球美食薈萃」為核心，匯聚環球特色食材、食品及伴手禮，觀眾可即場品嚐後才決定購買，全場參展商重磅呈獻連串震撼優惠，包括$1元一盒鯪魚球、$10元一支紅酒和榴 槤買一送一等超值驚喜，絕對是食家們不容錯過的超值良機！
【博覽資料】
日期及時間：
2025年4月18至21日（星期五至一）上午10時至晚上8時
2025年4月22日（星期二）上午10時至晚上6時
地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心（3 號展覽廳BCD）
網址：https://bit.ly/4jd9UKU
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