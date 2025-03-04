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2025-03-04 00:00:00

amJetso請你參加Skechers Friendship Walk健步行

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備受期待嘅「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」將於413日西九文化區盛大舉行，SKECHERS品牌大使李佳芯更將與巨大化SKECHERS Hands Free Slip-ins® GO WALK® Max Cushioning® Arch Fit® 於現場為參加者們打氣！

除了一如以往嘅5公里健步行同埋2.5公里寵物行🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♀️‍🐶兩大路線，今屆將新增多個創意挑戰站，包括5公里健步行嘅「Arch Fit® Fit 晒你」同埋「Hyper Burst® 氣泡彈彈波」，參加者可以邊行邊玩，感受無限樂趣。

🎪同場還設有嘉年華區，包括巨型充氣遊戲設施、攤位遊戲、舞台表演、寵物活動區等一系列精彩活動。

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另外，當日更有幸運大抽獎，參加者有機會贏取10SKECHERS鞋履！

即睇詳情👉 friendshipwalk.skechers.com.hk

 

送出獎品: SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」5KM家庭組 免費參加名額

名額：10

 

參加方法：

  1. 成為am730會員

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