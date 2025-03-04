amJetso請你參加Skechers Friendship Walk健步行

備受期待嘅「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」將於4月13日西九文化區盛大舉行，SKECHERS品牌大使李佳芯更將與巨大化SKECHERS Hands Free Slip-ins® GO WALK® Max Cushioning® Arch Fit® 於現場為參加者們打氣！
除了一如以往嘅5公里健步行同埋2.5公里寵物行🚶🏻♂️🚶🏻♀️🐶兩大路線，今屆將新增多個創意挑戰站，包括5公里健步行嘅「Arch Fit® Fit 晒你」同埋「Hyper Burst® 氣泡彈彈波」，參加者可以邊行邊玩，感受無限樂趣。
🎪同場還設有嘉年華區，包括巨型充氣遊戲設施、攤位遊戲、舞台表演、寵物活動區等一系列精彩活動。
另外，當日更有幸運大抽獎，參加者有機會贏取10對SKECHERS鞋履！
即睇詳情👉 friendshipwalk.skechers.com.hk
送出獎品: 「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」5KM家庭組 免費參加名額
名額：10個
參加方法：
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