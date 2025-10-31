amJetso請你食利東集團大閘蟹+飛天乳鴿

秋風起，最令人期待就係膏滿肉鮮嘅大閘蟹🦀！隻隻爆膏流油，蟹黃甘香豐腴，蟹肉清甜細嫩，唔只係味覺嘅極致享受，更加係秋季滋補嘅時令美饌😋。

除咗大閘蟹，亦唔可以錯過利東集團馳名嘅飛天乳鴿🐦‍⬛，嚴選優質乳鴿，經秘製醃料醃製，再以高溫慢火香炸，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，香氣撲鼻，令人一試難忘👍！每隻乳鴿均由師傅即叫即製，保證新鮮熱辣，最適合三五知己聚餐或家庭共享。

分店 :

利東軒

分店地址: 土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

聯絡電話: 23101238

營業時間: 6:30am-11:00pm