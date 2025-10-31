熱門搜尋:
2025-10-31

amJetso請你食利東集團大閘蟹+飛天乳鴿

秋風起，最令人期待就係膏滿肉鮮嘅大閘蟹🦀！隻隻爆膏流油，蟹黃甘香豐腴，蟹肉清甜細嫩，唔只係味覺嘅極致享受，更加係秋季滋補嘅時令美饌😋

除咗大閘蟹，亦唔可以錯過利東集團馳名嘅飛天乳鴿🐦‍⬛，嚴選優質乳鴿，經秘製醃料醃製，再以高溫慢火香炸，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，香氣撲鼻，令人一試難忘👍！每隻乳鴿均由師傅即叫即製，保證新鮮熱辣，最適合三五知己聚餐或家庭共享。

分店

利東軒
分店地址: 土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1
聯絡電話: 23101238
營業時間: 6:30am-11:00pm

利榮軒
分店地址: 屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1
聯絡電話: 24630380
營業時間: 6:30am-11:00pm

利龍軒
分店地址: 九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖
聯絡電話: 27519608
營業時間: 7:00am-11pm

港灣宴會廳
分店地址: 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5
聯絡電話: 23100223
營業時間: 6:30am-11:00pm

送出獎品：

獎品1：利東集團大閘蟹券2 (名額：250個)

獎品2：利東集團乳鴿券2 (名額：250個)

參加方法：

  1. 成為am730會員
  2. 追蹤 am730 Facebook專頁LikeFB帖文+ Tag 1位鍾意食大閘蟹嘅朋友
  3. 追蹤利東集團 Facebook 及 Instagram
  4. 填妥表格

