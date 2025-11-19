amJetso賞您第23屆香港冬季購物節、香港冬日美食節電子入場套票贈券

聖誕諗好節目未呢？一年一度嘅美食同購物盛會一定啱哂你！第23屆香港冬日美食節設有六大主題美食專區，除咗東南亞、日韓台及本地特色美食外，亦設國際佳餚、美酒咖啡、甜點、健康綠色食品等，帶給你滿足味蕾的享受！更有賀年食品及參茸海味俾你提早辦年貨～

1票仲可以去齊4大展覽：第23屆香港冬季購物節、香港冬日美食節、第25屆香港家居潮流博覽2025、數碼生活及車品博覽2025，大家千祈唔好錯過啦！

展會日期：

2025年12月25日至28日 (香港冬日美食節至12月29日)

開放時間：

2025年12月25日至27日 上午10時 – 晚上8時

2025年12月28日 上午10時 – 晚上7時（香港冬日美食節至晚上8時）

2025年12月29日 上午10時 – 晚上7時（只限香港冬日美食節）

地點：

灣仔會展Hall 1 & 3