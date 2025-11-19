熱門搜尋:
2025-11-19 11:31:07

amJetso賞您第23屆香港冬季購物節、香港冬日美食節電子入場套票贈券

聖誕諗好節目未呢？一年一度嘅美食同購物盛會一定啱哂你！第23屆香港冬日美食節設有六大主題美食專區，除咗東南亞、日韓台及本地特色美食外，亦設國際佳餚、美酒咖啡、甜點、健康綠色食品等，帶給你滿足味蕾的享受！更有賀年食品及參茸海味俾你提早辦年貨～

1票仲可以去齊4大展覽：第23屆香港冬季購物節、香港冬日美食節、第25屆香港家居潮流博覽2025、數碼生活及車品博覽2025，大家千祈唔好錯過啦！

展會日期：
20251225日至28 (香港冬日美食節至1229)
開放時間：
20251225日至27 上午10晚上8
20251228 上午10晚上7時（香港冬日美食節至晚上8時）
20251229 上午10晚上7時（只限香港冬日美食節）
地點：
灣仔會展Hall 1 & 3

