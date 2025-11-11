amJetso賞您香港戶外用品及運動博覽 2025電子門票

承接全運會民熱潮，「香港戶外用品及運動 博覽 2025 暨 亞洲室內運動節」將於2025年11月21日至23日舉行，屆時將全面展示戶外運動及相關產品的最新趨勢，包括各式各樣運動用品、裝備、行山露營及運動治療產品等。同場舉辦的「亞洲室內運動節」將舉行超過 50 項高水準運動比賽，以及多項運動體驗和戶外教室；更首設「第一屆香港高球展」及「銀髮星期五」等活動，全方位打造戶外及運動生活嘉年華，讓市民及業界共同體驗多元運動樂趣。立即進入am730 APP「會員專區」免費領取門票啦！