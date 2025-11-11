amJetso賞您香港戶外用品及運動博覽 2025電子門票

承接全運會民熱潮，「香港戶外用品及運動 博覽 2025 暨 亞洲室內運動節」將於2025年11月21日至23日舉行，屆時將全面展示戶外運動及相關產品的最新趨勢，包括各式各樣運動用品、裝備、行山露營及運動治療產品等。同場舉辦的「亞洲室內運動節」將舉行超過 50 項高水準運動比賽，以及多項運動體驗和戶外教室；更首設「第一屆香港高球展」及「銀髮星期五」等活動，全方位打造戶外及運動生活嘉年華，讓市民及業界共同體驗多元運動樂趣。立即進入am730 APP「會員專區」免費領取門票啦！
會員立即免費換領：按此
博覽日期和時間：2025年11月21日至23日（星期五至日）上午11時至晚上8時
地點： 灣仔會展Hall 3BCDE
網址： https://bit.ly/43m6fVu
會員立即免費換領：按此
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：按此
輕鬆賺分方法：
- 新會員限定迎新獎賞
- 每日簽到打卡
- 每日睇文、專欄、短片
- 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考︱數量有限，先到先得︱須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。