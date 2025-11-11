熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
會員專區
2025-11-11 16:02:22

amJetso賞您香港戶外用品及運動博覽 2025電子門票

分享：

承接全運會民熱潮，「香港戶外用品及運動 博覽 2025 亞洲室內運動節」將於20251121日至23日舉行，屆時將全面展示戶外運動及相關產品的最新趨勢，包括各式各樣運動用品、裝備、行山露營及運動治療產品等。同場舉辦的「亞洲室內運動節」將舉行超過 50 項高水準運動比賽，以及多項運動體驗和戶外教室；更首設「第一屆香港高球展」及「銀髮星期五」等活動，全方位打造戶外及運動生活嘉年華，讓市民及業界共同體驗多元運動樂趣。立即進am730 APP會員專區免費領取門票啦！

adblk5

會員立即免費換領：按此

 

博覽日期和時間：20251121日至23日（星期五至日）上午11時至晚上8
地點： 灣仔會展Hall 3BCDE
網址： https://bit.ly/43m6fVu

會員立即免費換領：按此

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹

立即下載am730 APP及登記成為會員：按此

輕鬆賺分方法：

  • 新會員限定迎新獎賞
  • 每日簽到打卡
  • 每日睇文、專欄、短片
  • 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

* 圖片只供參考︱數量有限，先到先得須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected]

 

更多精彩禮遇等緊你：按此

ADVERTISEMENT

ad

dadblk6 madblk6