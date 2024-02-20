熱門搜尋:
Chubby Hearts 潮濕 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
會員專區
2024-02-20 07:00:00

amJetso送上海商業．博愛單車百萬行 2024個人組選手包+參加名額

分享：

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行2024」將於2024317日（星期日）假昂船洲大橋舉行！博愛單車百萬行作為全港最大型的闔家歡慈善單車活動，歷年總參與人數超過6萬人，這項年度盛事踏入第十二屆，是次更特意聯乘備受世界各地大眾喜愛的Miffy為活動主題，希望鼓勵更多市民大眾一起為慈善、為環保出一分力！

今年活動將沿用一向大受歡迎的路線：由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，全程約13公里，飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港的優美景色，與家人及朋友一同享受天倫之樂。活動由即日起已經接受報名，參加者可分別報名個人或企業與團體組別，報名25/2/2024截止，最後機會、機不可失！

為鼓勵各位單車健兒突破自我，所有參加者均可獲限量版選手包，包括 Miffy主題單車衣一件、精美掛繩袋及主題筆記簿，租借單車費用亦都已經包括在內。得到 Miffy的加持，相信各位大人小朋友都將充滿力量，與Miffy一同破風全力踩！

「上海商業．博愛單車百萬行2024」另設「最高籌款獎」、「最具創意服飾獎」等多個獎項，鼓勵參加者為單車運動發揮創意，贏取豐富獎品！當日亦將於香港專業教育學院（青衣）舉辦單車及健康生活嘉年華，除頒獎典禮外，更設有多項精彩表演、攤位遊戲、慈善義賣、產品試用及禮品派發等，節目豐富，不容錯過！

「上海商業．博愛單車百萬行2024

舉辦日期：2024317

地點：昂船洲大橋

按此睇詳情及報名

 

送出獎品「上海商業．博愛單車百萬行 2024」個人組選手包+參加名額１位 (每份價值$780)

名額：10個

截止日期: 202422318:00

>>按此參加<<

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受