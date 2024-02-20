amJetso送上海商業．博愛單車百萬行 2024個人組選手包+參加名額

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行2024」將於2024年3月17日（星期日）假昂船洲大橋舉行！博愛單車百萬行作為全港最大型的闔家歡慈善單車活動，歷年總參與人數超過6萬人，這項年度盛事踏入第十二屆，是次更特意聯乘備受世界各地大眾喜愛的Miffy為活動主題，希望鼓勵更多市民大眾一起為慈善、為環保出一分力！
今年活動將沿用一向大受歡迎的路線：由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，全程約13公里，飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港的優美景色，與家人及朋友一同享受天倫之樂。活動由即日起已經接受報名，參加者可分別報名個人或企業與團體組別，報名25/2/2024截止，最後機會、機不可失！
為鼓勵各位單車健兒突破自我，所有參加者均可獲限量版選手包，包括 Miffy主題單車衣一件、精美掛繩袋及主題筆記簿，而租借單車費用亦都已經包括在內。得到 Miffy的加持，相信各位大人小朋友都將充滿力量，與Miffy一同破風全力踩！
「上海商業．博愛單車百萬行2024」另設「最高籌款獎」、「最具創意服飾獎」等多個獎項，鼓勵參加者為單車運動發揮創意，贏取豐富獎品！當日亦將於香港專業教育學院（青衣）舉辦單車及健康生活嘉年華，除頒獎典禮外，更設有多項精彩表演、攤位遊戲、慈善義賣、產品試用及禮品派發等，節目豐富，不容錯過！
舉辦日期：2024年3月17日
地點：昂船洲大橋