amJetso送上海商業．博愛單車百萬行 2024個人組選手包+參加名額

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行2024」將於2024年3月17日（星期日）假昂船洲大橋舉行！博愛單車百萬行作為全港最大型的闔家歡慈善單車活動，歷年總參與人數超過6萬人，這項年度盛事踏入第十二屆，是次更特意聯乘備受世界各地大眾喜愛的Miffy為活動主題，希望鼓勵更多市民大眾一起為慈善、為環保出一分力！

今年活動將沿用一向大受歡迎的路線：由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，全程約13公里，飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港的優美景色，與家人及朋友一同享受天倫之樂。活動由即日起已經接受報名，參加者可分別報名個人或企業與團體組別，報名25/2/2024截止，最後機會、機不可失！