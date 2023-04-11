amJetso送元朗廣場復活節禮品套裝 20份

新鴻基地產(新地)旗下元朗廣場於今個復活節推出《Happy Bunny》社區藝術創作企劃，與本地藝術團體携手合作，以《Happy Bunny》為創作概念，帶來連串精彩藝術活動。大家更可在四月份使用消費券時參加元朗廣場的《消費券三重狂賞》和《春日感謝祭》，獲得額外購物獎賞，享受高達 200%禮遇！

《Happy Bunny 創作展》揭幕禮 百人 Art Jamming

揭幕禮日期：4 月 8 日

展覽日期：4 月 8 日至 4 月 23 日

元朗廣場早於 3 月啟動《Happy Bunny》社區藝術創作企劃，廣邀元朗區內的小學和創意單位參加，為參加者提供素材創作。而元朗廣場將於 2023 年 4 月 8 日舉行《Happy Bunny》創作展揭幕禮，由本地藝術工作者帶領 100 位小畫家，即場為兔子雕塑設計全新造型，即時展示小朋友的無限創意及表達能力，顯現藝術在社區發揮的正向能量。他們創作的作品在揭幕禮後會繼續展出，與顧客共享藝術。

消費券三重狂賞

The Point會員推廣期內於元朗廣場以電子貨幣消費滿HK$1,500，即有機會獲HK$200電子優惠券；消費滿HK$3,000可獲HK$400電子優惠券。當中透過領取消費券的電子支付平台消費更獲額外3,000分及推廣期內最高消費會員可同時獨得$6,000 Point Dollar，賺高達200%回贈！

春日感謝祭

此外，The Point 會員於推廣期內憑指定積分換領「春日折扣禮品預留證」及「HK$1春日禮品預留證」及以電子貨幣消費滿指定金額，即可於指定日期當日以低至1折價錢換購，精選禮品包括iPhone 14、iPad、Dyson風筒、抽濕機及空氣淨化器等等。

(包括：世界一統 龍神柚子酒 PB (750ml)、La Famille 禮盒 (伯爵茶朱古力脆脆&紅桑子脆心朱古力) ) (總價值約$500)

名額：20個

截止日期: 2023年4月12日