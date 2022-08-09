amjetso送元朗廣場禮品套裝

送出獎品🎁：元朗廣場禮品套裝（包括：Balbi Soprani Gavi DOCG 2019 意大利葡萄酒白酒 (75cl)、夏日環保隨行餐具套裝、The Body Shop 檸檬身體護理禮盒 (期間限定版)，價值$527）

參加方法：

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就有機會可以贏取元朗廣場禮品套裝

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月14日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

今個夏日，元朗廣場安排連串推廣活動和消費獎賞！當中包括充滿夏日氣氛的夏日鮮果party主題裝置、場內有趣緻的巨型熱帶水果模型、菠蘿過三關、水果隧道等等打咭熱點。商場亦推出「夏日激安熱賞」，顧客可以低至1折或HK$1激安價入手Apple/ SAMSUNG等人氣產品或多款潮流家電和夏日禮品。

此外，還特設豐富的3倍積分回贈！推廣期內以電子貨幣支付方式累積消費滿HK$2,000 可享3倍積分，以積分兌換Point Dollar，最高可達200元。消費最高的會員更可獨得Maxcare 一心椅一張。提提大家The Point會員現在可於多個元朗廣場商戶使用積分當現金購物！多買多賞！另外，會員亦可換領「夏日環保餐具套裝」，餐具盒面印有Steel Panda Studio特別設計的一系列趣緻夏日鮮果角色，方便攜帶，鼓勵大家自攜餐具，為大自然保育出一分力！